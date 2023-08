A két csapat kiváló formában kezdte a bajnokságot, így nem túlzás a szombat délutáni bajnokira a rangadó jelzőt használni. Az ötödik forduló előtt a PAFC a második helyen áll nyolc ponttal, míg a KTE a negyedik hat egységgel, igaz, a lila-fehérek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Hornyák Zsolt együttese az elmúlt négy körben kétszer is jó helyzetből bukott pontokat, az Újpest és a Fehérvár is tudott egyenlíteni a Pancho Arénában. A szombati találkozón ebben mindenképpen javulnia kell a felcsúti alakulatnak is. Ha a gólszerzés nem is feltétlenül Batik Bence feladata, a hátsó stabilitásét sokat tud tenni a labdarúgó, akit edzője nem győzött dicsérni a Vidi elleni bajnoki utáni sajtótájékoztatón. Hornyák Zsolt elmondta, mindent megtesz annak érdekében, hogy játékosa válogatott meghívót kapjon. Minden bizonnyal Batik szombaton is kezdőként lép majd pályára, egy biztos, fázni nem fognak majd a labdarúgók.

– Fél négyre rakták a mérkőzést, de ugyanolyan meleg lesz a Kecskemétnek is. Hasonló időpontban edzünk, nem véletlenül, próbáljuk felkészíteni magunkat arra, hogy milyen időjárás vár ránk. Ehhez is alkalmazkodunk kell – nyilatkozta Batik Bence a pfla-hu-nak. – A Kecskemétnek nagyon jó edzője van, ő és nagyon sok játékos is maradt a tavalyi sikercsapatból. Banó-Szabó Bence sajnálatos módon megsérült, ez nekik agy érvágás és kiesés. Összességében a keret magja megmaradt, igazoltak is pár játékost, szerintem az a csapat nyerheti meg a bajnokit, amelyik több párharcot tud majd sikeresen megvívni a másik ellen. Fókuszáltnak kell belemennünk a mérkőzésbe, ha ez teljesül, akkor elhozhatjuk a három pontot Kecskemétről.