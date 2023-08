A Vidi női csapata a tavalyi szezonban teljesítette első NB I-es idényét, a lányok pedig nem vallottak szégyent, benn maradtak, a kilencedik helyen zártak. A mostani felkészülést is megnyomta a csapat, hat mérkőzést játszottak. A mérleg kiegyenlítettre sikerült, hiszen győzelemből, vereségből és döntetlenből is kettőt ért el az együttes.

– Több találkozót is játszottunk, volt köztük nemzetközi összecsapás is. – kezdte a visszatekintést Andorka Péter vezetőedző a klub honlapjának. – Szerencsére a bajnokságban szereplő csapatok ellen is tudtunk játszani. Összesen 18 gólt lőttünk, ami bízom benne, hogy átmenthető lesz majd a bajnoki ritmusra is arányait nézve. A lányok motiváltak és elszántak voltak, hétről hétre egyre jobb teljesítményt nyújtottak. A mérkőzéseken túl közösségépítő programokat is szerveztünk, például OR-kód kereső hadműveletet tartottunk a tanösvényen, majd múlt héten Pákozdon voltunk. Mindenkit megismertünk még jobban, Diósgyőrben pedig az egész csapat nagyon összetartó volt. Reméljük ez a forma átmenthető lesz a bajnokságra. Kezdeményező futball vártunk majd a lányoktól. A Budaörstől, most jutottak fel, toronymagasan jutottak fel, az eredmények önmagukért beszélnek. Mi már egyéves rutinnal rendelkezünk, azt a játékot szeretnénk érvényesíteni, amelyet az elmúlt hónapok alapján a lányok tudnak. Maximalista vagyok, ezzel a lányok is tisztában vannak. Minél jobb helyezést akarunk elérni, hétről hétre szeretnénk fejlődni és a bajnokság végén előrébb végezni a kilencedik helynél.