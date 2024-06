Programbemutató a vértesbogláriaknak Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel

Fotó: Som Tamás és Csorba Jánosné

„Dolgozzunk együtt a fejlődő Vértesboglárért!” – olvasható a legfontosabb kampányüzenete! Mit ért pontosan ezalatt, milyen irányvonalat képviselne polgármesterként?

– Minél több embert kívánok bevonni a falu életébe. Értem ezalatt a közösségi eseményeket és a település mindennapi dolgait is. A közterületek gondozását, a tervezett beruházásokban való részvételt, hiszen amit közösen csinálunk, amiben benne van a kezünk munkája azt mindig értékesebbnek érezzük. A közösség bevonása a kampány során is aktívan folyt és folyik tovább. A programtervünket a lakossági igényekből raktuk össze úgy, hogy részletesen utánanéztünk mi az, ami kivitelezhető és megvalósítható. Ehhez természetesen elengedhetetlen a közös munka: együttműködés a kormányzati szervezetekkel, az országgyűlési képviselőnkkel, Tessely Zoltánnal és a vármegyei közgyűléssel, valamint a szomszédos települések polgármestereivel. Ahogy a programbemutatómban is kiemeltem néhány nappal ezelőtt: A programfüzetünkre szerződésként tekintek, amit a választókkal kötünk. Természetes tehát, hogy csak olyan dolgokat vállalunk el, ami megvalósítható!

Szép számban képviseltették magukat a helyi lakosok a programismertető rendezvényen

Fotó: Som Tamás és Csorba Jánosné

Milyen tervei, elképzelései vannak a település életére nézve, vagy akár min változtatna az eddigieken?

– Ahogy említettem, a közösség bevonása nélkülözhetetlen. Ehhez szorosan hozzá tartozik a folyamatos tájékoztatás is, hiszen érezhető, hogy az embereket érdekli mi minden történik a faluban, milyen háttérmunka zajlik. Ki kell emelnem a jelenleg is aktív közösségi életet, amit fontosnak tartok, hogy ez így is maradjon, ugyanakkor egy dolgon mindenképpen változtatnék. Szerintem, a közösségi szerveződéseket a polgármesternek nem vezetnie, hanem támogatnia kell. A polgármesternek csak a munkában kell elől járnia, a civil szerveződéseknek maximum résztvevője legyen.