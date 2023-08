A fehérvári vízisport egyesület idén legsikeresebben teljesítő kajakosa kétségkívül az U16-os korosztályban versenyző Szijjártó Dóra. A Vidékbajnokságon második- és harmadik helyet ért el, míg a szegedi ob-n negyedik és ötödik helyen ért célba Fidel László tanítványa. Az idén munkába állt edzők, Gyurisán Zsolt és Bartha Niki toborzásának eredményességét jelzi, hogy az általuk összeültetett kajak négyes a Vidékbajnokságon harmadik, míg az országos bajnokságon negyedik lett MK-4 U 10 /2000 méteren. Gelencsér Noé, Laskó Levente és Nyitrai Botond mindkét viadalon az egység tagja volt, a Vidékbajnokságon Muzsek Teó, az ob-n Rumi Bercell ült be negyedikként.

– Ebben a korosztályban még a családi nyaralások jelentik az egyik konkurenciát ezért kellett cserélni, de jól jellemzi a hetedik éve a Csónakázó-tavon edző csapat erejét, hogy még tartalékokkal is rendelkeznek – fogalmazott Szipola Antal, a Vitál Club SE vezetője. – Jellemzően minden számban rengetegen indultak, például MK-2 2000 méter U 12-ben – ahol Schittler Miklós és Vén Bence indult tőlünk – 44 hajót zsúfoltak össze a kilenc pályára, ahol másokkal együtt fel is borultak.

A Vitál Club SE az idei évtől bérli a Koronás Park épületét, ahol otthonra leltek, öltözőt és konditermet is kialakítottak.

– Ezzel lehetővé vált a létszámunk fejlesztése ami remekül sikerült, 36 új gyerkőc kajakozik a kemény mag mellett. A három edzővel hosszú időre megoldottuk a fehérvári utánpótlásnevelés kérdését. Innen aztán tovább léphetnek más vízfelületre, vagy klubba. Továbbra is egyre sürgetőbb egy hajótároló épület kialakítása, hiszen a nagyobb létszám tatásához több hajóra van szükség. Az udvaron tárolt könnyű kajakok pedig minden nap sérülnek. A másik létkérdés a sukorói pályán való evezés, az ezer méteres egyenes pályán. Senki sem örült úgy ennek a lehetőségnek, amit a VVSI utódja kapott Sukorón, mint mi öreg, helyi sportolók. Még soha nem volt ilyen arányú fejlesztés ezen a tavon, ahol mi gyakorlatilag felnőttünk, és évtizedekig sportoltunk, dolgoztunk. Mi is úgy érezzük, hogy a sukorói versenypálya, és a Velencei-tó egy kicsit a miénk is, Fehérváriaké! – tette hozzá Szipola Antal.