Komoly, feljutási terveket szőnek a nagy múltú, korábban az NB I-es bajnokságban négy bajnoki címet szerző zöld-fehér együttes, amely emellett két ezüst és hat bronzéremmel a második legsikeresebb vidéki klub Magyarországon. Nem titkolt céljuk, hogy a tavalyi szezonhoz képest megerősített kerettel ott legyenek a végelszámolásnál, és ennek megfelelően is indították az idei szezont. Kettőből kétszer nyertek, előbb a Gyirmót FC Győr, majd a BVSC-Zugló ellen.

Az AFC Csákvár sem kezdett rosszul, legutóbb igen meggyőző játékkal győzték le a sárga-kékek a Szombathelyi Haladás gárdáját.

- A Haladás elleni nem is csak magának a három pontnak örülhettünk, hanem a mutatott játék is további bizakodásra ad okot. Természetesen önmagunkat csapnánk be, ha azt gondolnánk, most már minden rendben van, egyenesben vagyunk. A siker ellenére követtünk el olyan hibákat a szombathelyiek ellen, melyeket nem szabad megismételnünk, hiszen következő ellenfelünk kihasználhatja azokat. – hangsúlyozta Tóth Balázs az AFC szakvezetője.

A csapatok a tavalyi idényben mindkétszer megosztoztak a pontokon, Csákváron 1-1-el, illetve Győrben 2-2-vel zárultak az összecsapások.