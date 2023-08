Még soha, egyetlen Vidi–Fradin sem született nyolc találat, a két csapat 111. élvonalbeli meccsén beállított rekordnak azonban a ferencvárosiak örülhettek. A címvédő 5-3-ra nyert a endkívül fordulatos összecsapáson. Pedig nem volt meggyőző az FTC fölénye, azonban a Fehérvár FC védelme többször is bosszantó gólt hozott össze.

– Az első félidő nagy részében az FTC kontroll alatt tartotta a meccset, de a lehető legjobbkor, a szünet előtt sikerült szépítenünk. A második félidő elején mi uraltuk a meccset és sikerült is fordítanunk, ezután viszont teljesen érthetetlen módon nagyon buta gólokat kaptunk és végül elveszítettük a meccset. Nagyon csalódottak vagyunk. Ki kell elemeznünk a hibákat és aztán előre fogunk tekinteni, hogy a következő mérkőzésen jobb eredményt érjünk el – értékelt a találkozót követően a Vidi szélsője, Lirim Kastrati.

Lirim Kastrati (középen) gurításába Ramirez "rondított" bele, egy öngóllal szépített a Vidi

– Rosszul kezdtük a mérkőzést, 12 perc után egy felesleges labdavesztés után gólt kaptunk. Gyorsan jött a szabadrúgás is, kétgólos hátrányban sokan szétestek volna, de mi erősek vagyunk mentálisan és vissza tudtunk jönni a meccsbe – fogalmazott a fehérváriak vezetőedzője, Bartosz Grzelak. – Jókor szépítettünk a szünet előtt, majd “all in”-t mondtunk a szünetben, letámadtunk, nyomás alá helyeztük őket és fordítani tudtunk! 3-2 után viszont három gólt is kaptunk, ez nyilvánvalóan nem jó, ki kell elemeznünk, hogy miben hibáztunk. Büszke vagyok a játékosokra az eredmény ellenére is, mert az utolsó pillanatig küzdöttek. Két erős csapat ellen kezdtük a bajnokságot, sajnos pontot nem sikerült szereznünk, de nem szabad ujjal mutogatni egy-egy játékosra, igazi csapatként viselkedtünk eddig is, ezután is együtt haladunk tovább és készülünk a következő feladatra. Ha úgy tudunk játszani folyamatosan, mint az első félidő végén és a második elején, akkor sok jó meccsünk lehet ebben a szezonban. Viszont öt gólt nem engedhetünk meg senkinek, főleg hazai pályán. Fontos számomra, hogy a pályán történtek összhangban legyenek a lelátói történésekkel. Örülök, hogy a szurkolók mögöttünk álltak és voltak olyan momentumai a meccsnek, amikor a csapat rá is szolgált a biztatásra.

Kenan Kodro hétezer szurkoló előtt duplázott a Fradi ellen.

– Nehéz mit mondani egy ilyen őrült meccs után. Rengeteg gól született, ami a nézők számára bizonyára nagyon izgalmas volt. Nekünk is a pozitívumokat kell magunkkal vinnünk. De nem vagyunk boldogok. 2-0-s hátrányból sikerült felállnunk és fordítanunk. Nem volt könnyű munka az FTC, a bajnokság legjobb csapata ellen. De ahogy mi tudtunk három gólt szerezni, ők is képesek voltak rá és megnyerték a meccset. Ilyen helyzetekben sokkal jobban kell kontrollálnunk a játékot, ami most történt, annak segítenie kell a jövőben abban, hogy mit tegyünk az eredmény megőrzéséért. Tanulnunk kell ebből a meccsből, és nem szabad elkövetnünk hasonló hibákat. Két nehéz mérkőzésen vagyunk túl, s a Kecskemét elleni sem lesz könnyű. De győzni megyünk hozzájuk!

Kenan Kodro második találatával 3-2-re vezettek a fehérváriak

A Fehérvár FC vasárnap 21 órakor vendégeskedik Kecskeméten.