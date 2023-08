A Gárdony-Pázmánd NKK fiataljaira épülő Venice Beach Girls női strandkézilabda-csapata története legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy az idei, több fordulós országos bajnokság legjobb négy csapata közé került a vonyarcvashegyi nagydöntőben, s ott végül a negyedik helyet szerezte meg. Az egyre erősödő, az olimpia programjába is igyekvő sportág a vármegyében is egyre markánsabban van jelen. A pozíciót pedig tovább erősíthetik a Velencei-tavi strandkézilabdázók azzal, hogy Agárdon saját komplexumot hoznak létre. A szerkezet már áll a strandkézilabda-pályák mellett, a három szintes épület 2024 tavaszára készül el.

A földszinten közösségi tér, öltözők, vizes blokkok, videószoba és konditerem lesz, míg az emeleten 34 fő elszállásolására alkalmas szobákat alakítanak ki.

A földszint és a sportfunkciók kialakítását TAO-támogatásból finanszírozzák, viszont az emeletet a beruházó Pázmánd Női Kézilabda Kft. önerőből építi.



A tó partjáról is látható lesz a strandkézilabdázók bázisa

Fotó: Ferencz Balázs

Májustól július elejéig a Velencei-tó partján edz a válogatott, augusztusban már több klubcsapat is a itt tartja az alapozást, Gárdonyban edzőtáboroznak a teremkézilabda képviselői is. Szeptembertől májusig pedig a Gárdony-Pázmánd NKK játékosainak kínálna szálláslehetőséget az épület, ezáltal jó tárgyalási alappal rendelkezne az NB I/B-ben szereplő klub akkor, amikor a kiszemelt kézilabdázókat csábítják, hogy folytassák pályafutásukat a Gárdony-Pázmánd NKK együttesénél.

A munkálatok során átépítik a pályákat is. 6 méterrel az Üdülők útja felé tolják a játékteret, s a part felőli oldalon is kap egy lelátót a komplexum. A három pályás strandkézi-aréna 800 főt lesz képes befogadni.

– A pályák köré speciális palánkot építünk, ami látványra is tetszetősebb, valamint a homokot is jobban megfogja majd, ha fúj a szél. Elegánsabb lesz az egész. Ehhez a most elterített homokot egy helyre deponáljuk, majd újra kialakítjuk a pályákat. Akár már az ősszel elvégezzük ezeket a feladatokat, de jövő tavasz elejére mindenképp szeretnénk végezni a munkálatokkal – mesélte Bíró Tamás, a beruházó Pázmánd Női Kézilabda Kft. tulajdonosa.

Az 1200 négyzetméteres, háromszintes épület kivitelezése január közepén kezdődött.

– Négy évvel ezelőtt, mikor elkészült a három strandkézilabda-pálya, már akkor tervezgettem, hogy miként lehetne tovább fejleszteni ezt a projektet – mondja a gárdonyi kézilabda atyja, Bíró Tamás. – Két évvel ezelőtt született egy jogerős építési engedély a pályák telkére tervezett 320 négyzetméteres kiszolgáló épület kivitelezésére. Azonban amikor a támogatást megkaptuk volna a beruházásra, kiderült, hogy a szomszédos telek eladóvá vált. Sikerült megvenni, s koncepciót váltottunk. 2021 elején döntöttünk úgy, hogy megépítjük a strandkézilabda-komplexumot. Nagyon jót tenne a sportágnak, hogy a bajnokság legjobb négy csapata rendszeresen szerepelhessen a nemzetközi porondon. Ezáltal több, igen színvonalas mérkőzést hozhatnánk az országba, s a Velencei-tó partjára. 2025-ben már nemzetközi tornát szeretnénk rendezni itt, két-három éven belül pedig európai szintű csapatot szeretnénk itt kialakítani.

Bíró Tamás élvezettel beszél a tervekről, a kézilabda számára örök szerelem. Pedig csak iskolai szinten űzte a sportágat, a József Attila Gimnázium együttesével országos diákolimpiai elődöntőig jutott.

– Az Alcoa vezérigazgatója, Forgó Béla kérdezte egyszer, hogy miért nincs kint a cégem molinója a Köfém-csarnokban? Kikerült, majd ez a molinó egyre nagyobb lett. 2012 óta viszem a gárdonyi kézilabdát. U8-től egészen U21-ig, valamint felnőtt szinten is van csapatunk.

Bíró Tamás szeretné, ha a nemzetközi tornák mellett az új komplexum adhatna otthont az országos strandkézilabda-bajnokság nagydöntőjének is.