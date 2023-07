Egyesült Államok – Magyarország 11-11 (4-2, 1-3, 5-4, 1-2) – ötméteresekkel 4-2.

Egyik csapat sem ehhez szokott, hiszen e két együttes tavaly még Budapesten a finálét játszotta, azonban Japánban az elrontott negyeddöntők megbosszulták magukat. A mieink a spanyolok, az USA Olaszország ellen kapott ki. A keretben ott volt minkét dunaújvárosi játékos, Garda Krisztina és Mahieu Geraldine is. Magyari ellen fújtak be egy ötméterest, Musselman értékesítette, 1-0. A túloldalon Keszthelyi lövése kimaradt, ellen az amerikaiak villámgyorsan kihasználtak egy kettős fórt, 2-0. Nem ment a magyaroknak sem támadásban, sem védekezésben, az USA hátul nagyon figyelt a mieink lövőire, Roemet pedig háromra növelte az előnyt, 3-0. Jókor jött Keszthelyi egyéni villanása, de Roemer betalált ismét, 4-1. Kezdett alakulni Magyarország támadójátéka, Máté oldalról, éles szögből volt eredményes, 4-2.

A második negyed elején is kitartott a mieink lendülete, alig egy perc elteltével Szilágyi lógott meg és a kapuba ejtett, 4-3. Máté megszerezte második találatát is, így a mieink eltüntették percek alatt a hárómgólos hátrányt, 4-4. Igazi úszóverseny alakult ki, sok volt a kontra és a kimaradt lehetőség is ebben a játékrészben. Másfél perccel a szünet előtt Leimeter vett át szépen egy hosszú indítást, rögtön a kapussal szemben állt, és közelről nem hibázott, vezetett a magyar válogatott, 4-5. Vitatható bírói ítéletek után ismét az amerikaiak kaptak emberelőnyt, és ezt ki is használták, 5-5, Bíró Attila sárga lapot kapott reklamálásért.

A fordulást követően Raney révén megint ott volt az előny, majd Sekulic góljával ismét két góllal ment Amerika, 7-5.Bíró Attila időt kért, az edzői intelmek pedig meghozták a hatásukat, Keszthelyi faragott a hátrányon, 7-6. Steffens ezt nem hagyta annyiban, de Gardát sem kellett félteni, aki elemi erővel bombázott a kapuba, Keszthelyi pedig ismét egyenlített, 8-8. A negyed végéig maradt ez a játék képe, az utolsó nyolc percre egygólos amerikai fórral mentek bele a felek, 10-9.

Az utolsó játékrész összesen három gólt hozott, 11-9 után szerencsére két magyar gól jött, Faragó egalizált a 29. percben, 11-11. A folytatásban nem jutottak már dűlőre a csapatok, így jöhettek az ötméteresek. Ebben sajnos jobbak voltak az amerikaiak, a végén Raney büntetője döntötte el a győzelem sorsát. A magyar válogatott a hatodik helyen zárta a világbajnokságot.