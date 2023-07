Az elmúlt napokban egyre több pletyka jelent meg arról, hogy a 2021-ben a berliniektől a Vidihez igazoló Dárdai Palkó visszatérhet nevelőegyesületéhez. Az elmúlt két évben a magyar-német kettős állampolgárságú játékos a Fehérvár erőssége lett, 89 tétmeccsen 19 gólt szerzett és 26 gólpasszt osztott ki. A tavalyi idényben Kölnben szerzett hatalmas góljára valószínűleg sokáig emlékeznek majd a piros-kékek szurkolói.

Ifj. Dárdai Pál felkészülési mérkőzésen nem lépett pályára a nyáron a Fehérvárban, így sejteni lehetett a távozását. A 24 éves támadó középpályás 2022-ben a magyar válogatottban is bemutatkozott. A Hertha kivásárolta szerződéséből a játékost, a transfermarkt 800 ezer euró teszi Dárdai értékét, három éves szerződést írt alá.

Érdekesség, hogy Dárdaiék német futballtörténelmet írhatnak Berlinben, hiszen soha korábban még olyan nem fordult elő, hogy egy vezetőedző három fiát is a pályára küldje. Márpedig a német másodosztályú klubnál ez megeshet, hiszen a keret tagja Márton, illetve az első kerettel kezdte meg a nyári felkészülést a mindössze 17 éves Bence is, aki felkészülési találkozón be is talált.

A fehérváriakkal kapcsolatos hír még, hogy az eredetileg augusztus 5-re kiírt Ferencváros elleni hazai mérkőzést a fővárosiak nemzetközi kupaszereplése miatt egy nappal később, 6-án vasárnap 17.45-kor rendezik meg. Valamint elkészült az OTP Bank Liga harmadik fordulójának pontos menetrendje is, miszerint augusztus 13-án, vasárnap 21.00-kor Kecskeméten szerepel majd a Fehérvár FC.