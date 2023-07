Sokan hiányoztak a Fehérvár FC együtteséből a Sóstói Stadionban a DAC 1904 elleni edzőmeccsen. A dunaszerdahelyiek Európa Konferencia-liga-selejtezőre készülnek, míg a fehérváriak építkezésbe kezdtek.

- Ez volt az első nyári felkészülési mérkőzésünk és egy olyan ellenféllel találkoztunk, akik jóval előrébb tartanak nálunk a felkészülésben, ráadásul sok hiányzónk is volt, többen válogatottbeli mérkőzéseik, mások sérülés miatt nem állhattak a rendelkezésünkre - fogalmazott a Fehérvár FC vezetőedzője a találkozót követően. - A mai meccs jól szolgálta azt a célt, hogy gyakoroljuk a játékstílusunkat mérkőzésszituációban is. Voltak olyan dolgok a mérkőzésen, amik jól néztek ki, de olyanok is, amiken gyorsan javítanunk kell majd. Örülök annak, hogy a mai mérkőzésen szép számban mutatkoztak be játékosaink a második csapatból is, de mivel ők még mindössze néhány edzésen vannak túl velünk, nem volt könnyű számukra a mai mérkőzés. Bízom benne, hogy jövő héttől már több játékos áll majd rendelkezésünkre az első keret tagjai közül.

Adrian Gula, a DAC 1904 trénere: - Örülök a mérkőzés nagy részében mutatott teljesítményünknek, voltak jó periódusaink a mai meccsen. Örülök, hogy hatékonyak tudtunk lenni az ellenfél kapuja előtt, jól kezdtük a meccset, jól támadtunk le, az viszont bosszantó, hogy megint több helyzetre volt szükségünk ahhoz, hogy megszerezzük a vezetést. Tudjuk, hogy a Fehérvár teljesen más fázisában van a felkészülésnek, mint mi, de a saját csapatunkra és játékunkra fókuszálunk. Szuper stadionban, remek pályán játszhattunk, köszönjük a hazaiak vendégszeretetét!

Fehérvár FC - DAC 1904 0-5 (0-2)

Sóstói Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Derdák Marcell (Kóbor Péter, Ország Péter)

Fehérvár FC: Kovács D. (Rockov, a szünetben) - Csongvai (Kiss M., a szünetben), Larsen (Ódor M, 61.), Spandler (Husvéth Á., 61.), Zeke (Bedics, a szünetben) - Bambock (Kovács B., a szünetben), R. Pinto (Ambach A., a szünetben) - Kastrati (Menyhárt Zs., a szünetben), Houri (Kecskés M., 61.), Schön (Pető M., a szünetben) - Katona M. (Tóth T. V., a szünetben) Vezetőedző: Bartosz Grzelak

DAC 1904: Veszelinov - A. Pinto (Gruszkowski, 61.), Kasa (Cermak, 75.), Brunetti (Risvanis, a szünetben), Andzouana (Mendez, a szünetben) - Kacer (Riquelme, 61.), Dimun (Vitális, a szünetben) - Veselovsky (Szolgai, 61.), Kalmár (Trusa, 74.), Ramadan (Urblík, 75.) - Krstovic (Záhradnik, a szünetben, Csóka B., 83.). Vezetőedző: Adrian Gula

Gól: Kacer (16.), Kalmár (41.), Ramadan (46., 60.), Trusa (78.)

A nyári edzőtábort idén mellőző Vidi legközelebb július 8-án 16.30-kor lép pályára a horvát NK Osijek ellen, Muraszentmártonban.