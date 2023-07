Magyarország – Görögország 10-9 (2-1, 2-2, 5-4, 1-2)

Gólok: Ninou 3, Eleftheriadou 2, Xenaki, Myriokefalitaki, V. Plevritou, E. Plevritou, ill. Keszthelyi, Garda 3-3, Faragó 2, Gurisatti, Mahieu.

Valószínűleg egyik válogatott sem erre számított a tornát megelőzően, de be kell látni, a világ elitje nagyon közel van egymáshoz, és ha nem úgy jön ki egy mérkőzés, vagy a forma, ha túl sok a hiba, akkor a legjobbak is lemaradhatnak az érmekről. A két csalódott csapat összecsapását a kapusok jó formában kezdték, Magyari és Sztamatopulu is hárította az első próbálkozásokat. Faragó Kamilla révén megtört a jég, jött a válasz Elefteriadu révén, de a negyed végső szava a magyaroké volt, a dunaújvárosi Mahieu kapufás centergólja előnyt jelentett nyolc perc játék után, 2-1, Magyari öt védéssel állt már ekkor. A gólzsák nem feltétlenül szakadt ki a második játékrészben sem, ahogy a mieink sem tudtak elhúzni a görögöktől. Rögtön a negyed elején Ninu egyenlített, majd a második dunaújvárosi kerettag, Garda köszönt be távolról. Jöttek megint a védések a magyar kapustól, de végül megint egalizált Görögország, Elefteriadu értékesített egy fórt, 3-3. Keszthelyi 700. válogatott gólja megint magyar előnyt hozott, ezt pedig sikerült megtartani a szünetig, 4-3.

A fordulást követően Keszthelyi folytatta válogatottbeli találatainak gyarapítását, büntetőből volt eredményes, de a kétgólos előny egy perc alatt eltűnt, 5-5. Garda nyolc méterről tüzelt pontosan, nem hagyta Bíró Attila együttese, hogy a görögök vegyék át a vezetést, 5-6. Ninunak volt válasza erre is, ahogy emberelőnybe Gurisatti is odatette magát, 7-6. Vasziliki Plevritu ugyan döntetlenre mentette a helyzetet a görögöknek sokadjára, de ezt követően jött két gyors magyar gól, Faragó és Keszthelyi volt eredményes, 9-7. A kétgólos előny tudatában kicsit nyugodtabban vrhatta az utolsó negyedet a magyar válogatott, de Görögország nem adta fel, szerencsére egyenlíteniük azonban nem sikerült, Garda harmadik gólja jól jött a játékrészben, így bár a végén kellett izgulni, a mieink pénteken az amerikaiakkal csapnak össze az ötödik helyért. Tavaly ez még a döntő párosítása volt Budapesten, de valószínűleg a torna előtt sem sokan fogadtak volna arra, hogy ez a két gárda csak az ötödik helyért játszik majd.