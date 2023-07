Elsőként Futó Jánost szólították, a díjat az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság igazgatója, Schneider Béla és Mészáros István, a korábbi játékvezető, az újvárosi szövetség versenybizottságának vezetője adta át. A sportvezető első, kispályás csapatát 1983 őszén alakította Betonacél néven. A papírgyárral szemben, a 26-os telepen füves sportpályát építettek a hazai mérkőzések lebonyolítására. A Betonacél egy munkahelyi csapat volt, amelyhez később külső személyek is csatlakoztak, többek között Bartók István, a Dunaújvárosi Kohász és a válogatott egykori játékosa. Másfél évtizeddel később, 1998-ban az egyik helyi cég vezetősége felkérte egy új csapat alakítására, amelyben a Betonacél játékosai és az Euroszer dolgozói szerepeltek. Az Euroszer csapatát 2002-ig vezette, amelyben játékosként is szerepet vállalt. Közben 1990-ben játékvezetői vizsgát tett, 2002 őszén átvette a Sporik csapatának vezetését. Az együttes tagjait idősebb játékosok alkották, így 2009-től a Corso Old Boys osztályban folytatták a szereplést, ahol 2018-ban bajnoki címet ünnepelhettek. Futó több fronton érdekelt, lévén a Sporiknál 69 évesen is töretlen lelkesedéssel játszik és a csapatvezető szerepét is betölti.

Aki esetleg játékosként nem találkozott vele, az elmúlt 34 évben játékvezetőként ismerhette meg. Teljesítményének és közvetlenségének köszönhetően ezen a területen is rendkívüli tiszteletet vívott ki magának. A DLSZ vezetésének egyik legaktívabb tagja, évtizedek óta vezeti a kispályás bizottságot, újkori nevén technikai bizottságot. A gála műsorvezetője meg is jegyezte, a teremben sokan még nem éltek, amikor ő már a lekötött mérkőzések időpontjait jegyzete fel először a polgármesteri hivatal második emeletén, majd később a hetedik emeleten. Az MLSZ IFA/Adatbank rendszerhez csatlakozást megelőzően ugyanitt történtek az igazolások, átigazolások dokumentálása, elkészítése, amit szintén az általa vezetett bizottság végzett. Ha mindez nem lenne elég, az elmúlt 30 évben a játékvezetői küldést is ő készíti.

A folytatásban a Dunaferr első és utolsó bajnok futballcsapatának védőjét, a kétszeres válogatott Salamon Miklós köszöntötték, aki szintén Tisztelet-díjat vehetett át a Bencsik Istvánt az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság társadalmi elnökétől és Vigh Györgytől, a DLSZ elnökségi tagjától.

A korábbi kiváló bekk nem túl korán, 15 évesen kezdett el focizni, addig úszott, azonban serdülőként a váltás mellett döntött. Rengeteg nagy mérkőzés, csata résztvevője volt, meccsek az NB I-től egészen a megyei III. osztályig. Rendkívül sikeres és eredményes pályafutása csúcsán játszott Bajnokok Ligája selejtezőjében, sőt, a nemzeti együttes szerelését is magára ölthette. Kitartás, önfegyelem, végtelen alázat és nyerni akarás jellemezte, jellemzi, tisztelet az ellenfelekkel, valamint a játékvezetőkkel szemben. Ha elmereng a karrierjén, példaértékű pályafutásra tekinthet vissza. Valamennyi nagypályás bajnoki osztályban sikerült bajnoki címet szereznie, amit hazai viszonylatban rendkívül kevés ember mondhat el magáról. A jelenben a kispályán is kamatoztatja tudását, játékintelligenciája és tudása nagy segítség csapatainak. Ennek is köszönhetően bajnoki címet ünnepelhetett a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség I. osztályában, a 35 év feletti senior kategóriában és a 45 éven felüliek Old Boys osztályában is.

Az MLSZ adatbázisa csak 2006-ban indult, a DLSZ pedig csak 2015-ben csatlakozott hozzá, így a következő számok csak a pályafutásának részszámai, de így is lenyűgözőek. Összesen 738 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken védő létre 225 gólt szerzett. A 738 mérkőzésen védőként 24 sárga és mindössze két piros lapot kapott. Szerencsésnek mondhatja magát az, aki egy csapatban, az AFRICAS-ban, a Fejó Therm együttesében, vagy Mezőfalván közösen kergetheti vele a labdát. Példamutató és sikeres pályafutásának elismeréseként kapta a DLSZ elismerését.