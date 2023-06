2023. május 12-én nagyot fordult a világ a Volán Fehérvár kiváló pentatlonistájával, Demeter Bencével. A 33 éves, junior világ- és Európa-bajnok, felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes, csapatban és váltóban világ- és Európa-bajnok sportoló apa lett, megszületett kisfia, Ármin. Aki új impulzusokat hozott a rutinos versenyző életébe.

Demeter Bence és kisfia, az alig több, mint egy hónapos Ármin

Forrás: Demeter-család

- Nagyon jól vagyok, élvezem az apaság minden pillanatát. Egy kicsit megváltozott az életünk a kedvesemmel. De mindenképp plusz erőt és pozitív energiákat kaptam ezáltal - mesélte mosolyogva Demeter Bence. - Imádom a kisfiammal tölteni az időt, ha tehetném, szinte állandóan vele lennék. Csak a sportban van még egy kis dolgom. Próbálom ezt minél jobban összeegyeztetni a mindennapok során. Próbálok segíteni a kedvesemnek a teendőkben is. Pelenkázom, fürdetem Ármint, bármiben segítek, amire szüksége van. Az otthoni munkából is kiveszem részem. Minden pillanatot élvezek, amit a kisfiammal tölthetek. Ringatom, elviszem sétálni, ugyanakkor Ármin már részt vesz a közösségi életben is, rokonokat látogatunk, de a barátok is sűrűbben jönnek. Vannak persze nehezebb oldalai is az apaságnak, még nagyon pici, előfordul, hogy sírdogál kicsit. De rosszabbra számítottam, örülök, hogy így alakulnak a dolgok.

Demeter Bence két versenyen van túl az idei szezonban, volt, hogy betegség hátráltatta, sőt, akadt olyan világkupa, ahol két másik magyar legénynek kellett megküzdenie az Európa Játékokon és a világbajnokságon szóhoz jutó keretbe kerülésért. A Volán Fehérvár öttusázója már korábban biztosította helyét a válogatottban.

- Az elmúlt időszakban szárnyalok. Az edzéseken mutatott teljesítményem szinte jobb, mint korábban. Minden számban a maximumot tudom kihozni magamból, azt érzem, hogy ilyen formában rég voltam. Annak ellenére hozzátesz a teljesítményemhez az apalét, hogy akadnak nehezebb éjszakák. Nagyon sok erővel tölt el, hogy van egy kisfiam és úgy érzem a következő időszakban is sok lendületet ad nekem.

A magyar öttusázók pénteken utaznak Krakkóba, néhány sportág képviselőjével együtt. A nőknél Barta Luca, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, és Réti Kamilla, míg a férfiaknál Bence mellett Bőhm Csaba, Szép Balázs és Koleszár Mihály versenyez jövőhéten. Krakkóban június 21 és július 2. között 25 sportág képviselői versengenek, olyan, mint egy szűk körű olimpia.



Fotó: Árvai Károly / Forrás: Nemzeti Sport

- Részt vettünk egy tájékoztatón, melyen elmondták, hogy mire lehet számítani Krakkóban, milyen szabályokat kell betartani az Európa Játékok alatt. Több mint 2000 sportoló tölti idejét a lengyel városban, hasonló egy olimpia hangulatához, de persze nem akkora volumenű rendezvény. Egyszer volt lehetőségem belekóstolni az olimpia hangulatába, a riói nyári játékokon vettem részt, ami nagy élmény volt számomra. Hasonlóképpen telik majd szerintem ez a verseny is, de remélhetőleg sokkal jobb eredménnyel, mint 2016-ban.

A fókuszból most sem eshet ki az olimpia. Demeter Bence is szeretne még ötkarikás játékokon versenyezni, mégpedig 2024-ben, Párizsban. Nyolc olimpiai kvótát osztanak Krakkóban, de egy nemzetből csak egyetlen versenyző szerezhet olimpiai indulási jogot. Nagy verseny lehet a magyar srácok között.

- Kiemelkedő, erős magyar versenyzőkkel kell összemérnem az erőmet, természetesen a nemzetközi mezőnnyel is. Nagyon komoly csatára számítok a magyarok között. Abban biztos vagyok, hogy valaki kvótával gazdagodik közülünk, hiszen az eddigi eredmények azt mutatják, hogy eléggé magas szinten van a férfi csapat, komoly erőfeszítések kellettek ahhoz, hogy bekerüljön valaki a legjobb négy magyar közé. Nemzetközi szinten talán kicsit könnyebb dolgunk lesz, szerintem nem lesz annyira erős az Európa-bajnoki mezőny, mint korábban. Inkább a Bath-ban rendezendő világbajnokságon lesz nívósabb az indulók listája, az egyiptomiak, koreaiak és kínaiak magasabb szintet képviselnek, mint korábban.

A rutin Demeter Bence mellett szólhat Lengyelországban.

Demeter Bence a budapesti Világkupán

Fotó: Árvai Károly / Forrás: Nemzeti Sport

- Próbálok ráalapozni a versenyre. Korábban is a vívás volt a legfontosabb versenyszám, most is az. Mindig próbálok erre a számra a lehető legtöbb hangsúlyt fektetni, és muszáj is, mert fizikálisan egyre nehezebben tudom felvenni a versenyt. Nem feltétlen azért, mert gyengébb lennék, vagy mert nem tudnék olyan erővel teljesíteni, inkább azért, mert az új lebonyolítás szerint többször kell egymás után odatennie magát az embernek. Most azonban a krakkói megmérettetés nekem kedvezni fog, hiszen az elődöntő után két pihenőnap is lesz, ami nekem mindenképpen az előnyömre válik majd. Bizakodó vagyok, a felkészülésem jól alakult, egyik versenyszámnál sem érzem azt, hogy ne sikerült volna csúcsforma közeli állapotot kialakítani, de természetesen egy öttusaverseny mindig hozhat meglepetéseket. Nagyon jó eredmény születhet ebből - zárta gondolatait Demeter Bence.

A férfiak július 26-án 9 órakor kezdenek a selejtezővel. 27-én, kedden 16.30-kor kezdődik a rangsoroló vívás, 28-án, szerdán 10 órakor az elődöntő szerepel a programban. Az öttusa döntőt szombaton, július elsején 15.25-től rendezik.