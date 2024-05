A 25 éves Galambos Boglárka sokáig igyekezett titokban tartani a kapcsolatát, de végül úgy döntött, hogy eldicsekszik azzal, mennyire boldog a 29 évvel idősebb Csipak Péter oldalán, akivel egyszer már nyilvánosságra hozták a szerelmüket, de akkor mégis meggondolták magukat - írja az Origo.

A gazdag vállalkozó és Galambos Boglárka nőnap alkalmából döntött úgy először, hogy nyilvánosan is felvállalják szerelmüket, ezért közös képet is mutattak az Instagram-oldalaikon, melyhez az üzletember egy hosszabb üzenetet is írt.

Ha én úriemberként viselkedem a hozzám tartozó nővel, azzal megadom számára a lehetőséget hogy száz százalékban élje meg mellettem a nagybetűs nőiességét

- írta a férfi, majd hirtelen úgy döntöttek, törlik a bejegyzést, azóta sem osztottak meg magukról semmilyen közös felvételt, vagy üzenetet mostanáig.

Azonban most Galambos Boglárka úgy döntött, hogy egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben közzéteszi első nyilvános, közös fotójukat, ahol nagyon elegáns ruhában fotózták őket, szorosan összebújva, egymást ölelve pózoltak a kamerának.