Magyarország – Görögország 20-13 (6-2, 6-4, 3-2, 5-5)

Gólszerzők: Keszthelyi 6, Garda, Leimeter 3-3, Mahieu, Rybanska, Tiba 2-2, Faragó, Pőcze, illetve E. Plevritou, V. Plevritou, Giannopoulou 3-3, Eleftheriadou 2, Xenaki, Myriokefalitaki.

Bár a csapatok többsége a felkészülés fontos állomásaként tekint a szuperdöntőre, a tétmérkőzés mégiscsak felspanolja az együtteseket. Bíró Attila gárdája remekül kezdett Los Angelesben Görögország ellen, négy perc után már 4-1 volt az állás, a remek kezdésben aktív volt a keret két dunaújvárosi játékosa, Mahieu Geraldine nyitotta meg a találatok soár egy szép csavart center góllal, de Garda Krisztina sem akart elmaradni klubtársától. Jól játszott a magyar válogatott, Garda bevert egyet távolról is, 6-2. A második játékrészben próbálkoztak zárkózni a görögök, feljöttek 7-5-re is, de aztán rálépett a gázpedálra Magyarország. 2:15 alatt nem kevesebb mint öt gólt szereztek a mieink, ezekből akadt fór gól is, Garda akcióból talált be, de például Baksa Vanda találatánál még a kapus sapkája is leszállt, 12-6.

A második félidőt ott folytatta a magyar együttes, ahol az első abbahagyta, Keszthelyi kétszer is beköszönt emberelőnyből, 14-6. A negyed folytatását kihozta x-re Görögország, 15-8-as állással várták a felek az utolsó nyolc percet. Itt már a magyar védekezés kevésbé volt feszes, elől azonban Leimeter és a végül hat góllal záró Keszhelyi révén jöttek az eredményes megoldások, a görögök zárkózni nem tudtak, a vége 20-13 lett.

– Úgy nézett ki, hogy ez egy könnyű meccs volt, holott egyáltalán nem volt az. Annak köszönhetően nyertünk végül is simán, hogy egészen fantasztikusan játszottunk rögtön a mérkőzés elejétől. Az első félidőben a védelem is remekül működött, támadásban pedig csaknem mindenki betalált, azaz nagyon komoly csapatmunkát végeztek a lányok. Elégedett vagyok, mert rendkívül tudatosan játszottunk. Látszik, hogy az utolsó másfél évben nagyon sokat dolgoztunk a mentális részen, ma is látszott, kifejezetten erősek vagyunk ezen a téren. Az ilyen téthelyzetekben szinte csak az számít, ki az igazán rendíthetetlen fejben – mi ma azok voltunk, és remélem, a következő két napban is hasonlóan erősek leszünk – értékelt Bíró Attila a magyar szövetség honlapjának.

Folytatás vasárnap hajnali kettőkor az amerikaiak elleni elődöntőben.