Az agárdi szezonnyitót követően a Balaton nyugati partjára, Keszthelyre tette át székhelyét a strandkézilabda-bajnokság férfi és női mezőnye.

A férfiaknál a Velencei-tó partján otthonosan mozgó Venice Beach Boys négy győzelemmel és egy döntetlennel a csoport második helyén zárt, a felsőházban verte a Toros Locos BHC-t, majd az elődöntőben kikapott a későbbi tornagyőztes Squadra Budától. A bronzmeccsen a SZISE-Lupa bizonyult jobbnak a gárdonyiaknál, így a Venice Beach Boys a negyedik helyen zárta a fordulót.

Végeredmény: 1. SC Squadra Buda, 2. KVSE Pureco, 3. SZISE-Lupa-Bamba Marha, 4. Venice Beach Boys, 5. Green Cobras, 6. Toros Locos BHC, 7. MAFC, 8. Kalászi BHC, 9. Darusok BHC, 10. Sivatagi Vihar SZKSK, 11. Georgikon Diáksport Egyesület

A hölgyeknél az első fordulóban ötödik helyen végzett Venice Beach Girls és a sereghajtó Alba FKC is remekül rajtolt a csoportküzdelmek során.

A Venice Beach Girls hatból hatot nyerve végzett a csoport élén, az Alba FKC ötven százalékos mérleggel lett negyedik. Mindketten a felsőházban folytatták, ahol egymás ellen kellett küzdeniük a döntőbe jutásért. A Venice Beach Girls nyert 2-0-ra. A bronzmeccsen is kikapott az Alba FKC, a HelloLányok KFSE együttesétől.

A torna döntőjéban aztán hatalmas csatát vívtak a gárdonyiak a New Wave alakulatával, utóbbi szétlövésben aratott diadalt, s lett Keszthely bajnoka.

Döntő:

Venice Beach Girls-New Wave 1:2 (23-20, 15-18, 5-8)

Végeredmény:

1. New Wave, 2. Venice Beach Girls, 3. HelloLányok-KFSE, 4. Alba Fehérvár, 5. SZISE-MANGO, 6. Tungsram SE, 7. Egerszegi KK.

Kolonics Dorka lett a keszthelyi forduló legjobb játékosa

Forrás: Gárdony-Pázmánd NKK



Különdíjasok:

Legjobb játékos: Kolonics Dorka (Venice Beach Girls)

Legjobb kapus: Zóka-Győri Viktória (New Wave)

Legjobb védekező játékos: Nagy-Blazsek Alexandra (HelloLányok-KFSE).

A hat kvalifikációs állomást tartalmazó, majd a július 28-i országos döntővel záruló bajnokság most hétvégén a Lupa Beach-en folytatódik, ami a VIII. BUD Cup is egyben.