Magyarország – Olaszország 12-7

Gólszerzőink: Keszthelyi, Hajdú, Pőcze, Baksa 2-2, Parkes, Faragó, Gurisatti, Vályi.

A mieinkre komoly feladatok várnak, hiszen először a Világliga küzdelmei következnek majd, aztán pedig a nyár második felében jön a világbajnokság. Ennek szellemében már egy ideje ment a munka a női pólósaink háza táján, a felkészülés első szakaszát pedig egy Olaszország elleni mérkőzés zárta le. Nem indult jól a találkozó a mieink szemszögéből, ugyan az első nyolc percet követően még csak 2-1-re mentek az olaszok, a második negyedel elején elléptek három góllal, 1-4. Kemény csata zajlott a vízben, Parkes ápolásra is szorult. A magyarok nem találták annyira a ritmust, jókor jött Faragó Kamilla gólja, így a nagyszünetben már csak kétgólos volt a hátrány.

A fordulást követően egye zárkózott a válogatott, majd Gurisatti jóvoltából sikerült az egyenlítés is, 5-5. Azonban a vezetést sokáig nem sikerült megragadni, bár erre több esély is kínálkozott. Végül a negyedik játékrész elején Pőcze jóvoltából végre a mieinknél volt az előnyt, 8-7. Innentől már nem volt megállás a magyaroknak, 5-0-ás zárónegyedet produkálva ötgólos sikert aratott Bíró Attila gárdája.

– Az első két és fél, három negyed kissé gennyesre sikerült, utána viszont elsősorban fizikálisan tudtuk felőrölni őket az utolsó részben. A második félidőben jobban összeálltunk hátul, a blokkok és a kapusteljesítmény döntött, jól oldottuk meg a letámadásuk kikapcsolását, ebben pedig inkább ők fáradtak el, ennek is köszönhető az utolsó rész dominanciája. Mondjuk ekkor is csak kicsit nevezném átlagfelettinek a teljesítményünket, de ez ma elég volt ezen a meccsen, aminek a barátságos jellegéről csupán annyit, hogy két sérültünk is lett a végére, remélem, egyik sem komoly azért – értékelt Bíró Attila a szövetség honlapján.

A találkozót követően a szakmai stáb kijelölte azt a 16 játékost, aki olasz-kanadai-amerikai túrát a Világligával kiegészülve teljesíti majd. A névsorban ott van a DFVE két vízilabdázója, Garda Krisztina és Mahieu Geraldine is.

Az utazó keret:

Kapusok: Magyari Alda, Neszmély Boglárka, Torma Luca

Mezőnyjátékosok: Baksa Vanda, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Hajdú Kata, Leimeter Dóra, Keszthelyi Rita, Mahieu Geraldine, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecca, Rybanska Natasa, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda

A női válogatott túrájának dátumai:

Június 12-16. Olaszország – 15-én hivatalos mérkőzés Anzióban

Június 16-21. Kanada – még nincs véglegesített dátuma a tervezett kanadaiak elleni mérkőzésnek

Június 21-25. Egyesült Államok – 23-25-én Világkupa Szuperdöntő Long Beachen