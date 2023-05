Ha valaki ránéz a mieink eredménylistájára az elmúlt hetekből, azt valószínűleg minden, csak nyugodtság nem önti el, hiszen Kevin Constantine együttese eddig tíz felkészülési találkozót játszott, ezek közül pedig mindössze egyet nyert meg, holott az ellenfelek közül Szlovénián kívül senki nem lesz ott a hétvégén kezdődő világbajnokságon. Épp utóbbi gárda ellen játszott a múlt héten két mérkőzést is a magyar jégkorong-válogatott. Elsőre, még a nézők nélküli összecsapáson simán, 4-0-ra nyertek a vendégek az MVM Dome-ban. Másnap azonban már több mint hétezer szurkoló előtt eddigi legjobb teljesítményét rakta le a csapat, és egy szoros találkozón végül 4-2-re nyert Szlovénia.

– A második mérkőzésen már sokkal jobban éreztük a kisebb pályát, elsőre még talán fura volt mindenkinek, valamint sokat számított a szurkolók jelenléte is, energikusabb meccset láthattak a nézők. Jó volt az egész mérkőzés, a körítés, annak örülök a legjobban, hogy jobban játszottunk egy erős csapat ellen, a szlovénokat nem sűrűn tudtuk megverni a közelmúltban. Nagyon közel voltunk, a végén kapott góllal kaptunk csak ki, de sok helyzetünk akadt. Egyre jobb a játékunk, alakul a keretünk is, készen fogunk állni, megpróbálunk csodát tenni Tamperében – mondta lapunknak Hári János, a Hydro Fehérvár AV19 és a magyar válogatott csatára.

– Remek volt a hangulat, nem gyakran adatik meg, hogy ennyi ember előtt játszhatunk, remélem tetszett az embereknek a produkciónk. Végig szoros volt, sajnos a végén találtak egy gólt a szlovénok – ezt már Stipsicz Bence tette hozzá kitérve arra, miben tudtak igazán előre lépni a két összecsapás között. – A korongot jobban hoztuk ki és jobban is tartottuk meg, a második harmadban sok lehetőségünk is akadt. Biztató volt ez a játék, kemény ellenfél Szlovénia, kiváló játékosaik vannak. Ez volt a legjobb teljesítményünk a felkészülés alatt, helyükre kerültek a részteletek, okosabban is játszottunk, emberelőnyben is betaláltunk, hátrányunk is működött, de még mindig sok kiállítást kaptunk.

Kiss Dávid a Hydro Fehérvár AV19 és a magyar jégkorong-válogatott másodedzője szerint a pozitív dolgokra kell koncentrálni, bár egy győzelem biztos jót tett volt a lelkeknek, de a javuló forma bizakodásra ad okot.

– Kiélezett, szoros találkozó volt, gólhelyzetek is bőven akadtak mindkét oldalon, a végén szerencsétlen góllal kaptunk ki, egy erős Szlovéniával végig partiban voltunk. A srácok mindent megtettek, amit kértünk tőlük, speciális játékunk is jobb volt, végre fórban is sikerült betalálnunk. Nagyon jót tett volna a csapatnak, ha a győzelem összejön, de remélem mindenki látja benne a pozitívumokat – nyilatkozta a szakember.

A felkészülés utolsó állomására kedd este kerül sor, amikor is Kanada látogat az MVM Dome-ba. A vendégek keretében 5652 NHL-alapszakaszmeccs, 2316 pont, három Stanley-kupa-győztes és egy világbajnok is helyet kapott. Nem kis erőpróba előtt állnak a mieink.

– Kanada ellen különleges mérkőzés lesz, még több néző jön majd ki, nekünk az egy komoly teszt lesz, hiszen a világbajnokság egyik favoritjával játszunk majd. Védekezést gyakorolhatjuk majd, illetve megtapasztalhatjuk hogyan kell játszani egy olyan ellenfél ellen, aki klasszisokkal jobb nálunk – tekintett előre Stipsicz.

A világbajnokságon még nagyobb lesz a tempó, mint volt ez elmúlt tíz mérkőzésen, így a kanadaiak elleni találkozó ebből a szempontból jól jön, hiszen meg kell szokni a magasabb tempójú jégkorongot.

– Kanada ellen azt várjuk el, hogy mindenki a szívét, lelkét kitegye a pályára és próbáljuk a jégre tenni, amit eddig tanultunk. Azért ehhez nagyon extra teljesítmény kéne majd ellenük, remélem egy igazi hokicsemege lesz a találkozó a szurkolóinknak ebben a fantasztikus arénában. Ez egy olyan alkalom, amely nem sűrűn adatik meg egy játékos életében, remélem élvezik majd a srácok, de ez mellett keményen is dolgoznak majd – elemzett Kiss Dávid, aki kitért kicsit a világbajnokságra is már – Van egy technikai szint, amin hetek alatt nem lehet változtatni, de a szívünk sokat segíthet, ha megyünk előre és küzdünk. A sebességünket és a képzettségi szintünket nézve hátrányban leszünk a világbajnokságon, de az egy az egy elleni harcokat sokkal jobban meg kell majd oldanunk. Lesz majd olyan szituáció, amikor a korongot csak meg kell tartani és eldugni.