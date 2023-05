A szövetség azzal indokolta a döntést, hogy zökkenőmentesebb legyen a budapesti világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Atlétikai Központ felkészítése. A viadalt július 18-án rendezik meg, a verseny ezúttal is a WA Continental Tour Gold sorozatának a részét képezi. Az Atlétikai Magyar Nagydíjon férfiaknál tíz, a nőknél pedig hét versenyszámot rendeznek meg, így a kilátogató szurkolók biztos nem unatkoznak majd.

A mezőnyben már most jó néhány nagy név szerepel. A két lengyel világklasszis kalapácsvető, Wojciech Nowicki és Paweł Fajdek is ellátogat a királyok városába, előbbi a regnáló olimpiai bajnok, utóbbi pedig ötszörös világbajnok.

A magyar atlétikai elit is képviseli majd magát természetesen, 2022-ben az Év Sportolónőjének választott Kozák Luca indul a futok között, de a vb-bronzérmes Halász Bence is megméretteti magát a kalapácsvetők között. A diszkoszvetők névsorában is fellelhető jó néhány nagy név, hiszen a 2023-as Gyulai István Memorialon tiszteletét teszi a svédek olimpiai bajnoka, Daniel Ståhl, a szlovén világbajnok Kristjan Čeh, és a litván Európa-bajnok, Mykolas Alekna is. A világbajnokság előtti utolsó nagy viadalon a nézők két olimpiai bajnokot is láthatnak majd testközelből, a kenyai Emmanuel Korir 800 méteren indul, míg a görög Miltiadis Tentoglou távolugrásban teszi próbára magát. Nekik egyébként ez lesz az első Gyulai Memorialjuk.

A versenyszámok:

Férfiak: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m gát, 3000 m akadály, távolugrás, kalapácsvetés, súlylökés, diszkoszvetés

Női: 100 m, 200 m, 400 m, 100 m gát , 400 m gát, 3000 m akadály, távolugrás