A 2022-23-as idényt megelőzően átszervezték a női kézilabda NB I/B bajnoki rendszerét. Felszámolták a Nyugati és a Keleti csoportot, az osztályozók után egy 16 csapatos mezőny versengett a másodosztályban.

A Gárdony-Pázmánd NKK még Virincsik Anasztázia irányításával vágott neki a pontvadászatnak, azzal a céllal, hogy a csapat maradjon bent az NB I/B-ben. Tudták, hogy nem lesz könnyű dolguk, hiszen a mezőny zömében több edzéssel dolgoznak a csapatok, esetenként teljes profi státuszban kézilabdáznak a játékosok.

Lukovics Boglárka volt a tópartiak legeredményesebb játékosa, 135 gólt hintett

Fotó: Kricskovics Antal

A tóparti lányok nyolcadik meccsükön, a 13. fordulóból előrehozott találkozón nyertek először, a Tempo SE együttesét verték 30-28-ra. Utána verték a pécsieket is, majd megint nem tudtak felülkerekedni ellenfeleiken. Három zakó után a sereghajtó Kecskemétet simán verték, s legyőzték a SZISE csapatát is a gárdonyiak. Az Eszterházy SE-től elszenvedett február 8-i vereség volt Virincsik Anasztázia utolsó meccse a felnőtt csapat kispadján, azonban az őt váltó Bacsi Mihály sem tudott nagyot varázsolni. Nyolc vereség mellett négyszer zsebelte be a pontokat a Gárdony-Pázmánd NKK.

A tópartiak 28 meccsen aratott nyolc győzelemmel, 20 vereséggel, 16 ponttal zártak a tabella kieső, 14, helyén. A szezon közben a Pénzügyőr visszalépett a bajnokságtól, a Kecskemétet megelőzte a Gárdony-Pázmánd, de a vonal alatt maradt. Azonban a pontvadászat zárultával kiderült, hogy a kilencedik helyen végzett Levendula Hotel Algyő nem tudja vállalni a további NB I/B-s szereplést, megmenekült a kieséstől a Gárdony-Pázmánd.