Eltérő célokért küzd a két együttes, hiszen a Puskás a dobogóért harcol, míg a ZTE a kiesés elöli menekvésre tenne pontot minél hamarabb. Csendes mederben kezdődött el a találkozó, a szerdán Magyar Kupát nyerő zalaiaknál volt valamivel többet a labda, aztán a 13. percben megszületett az összecsapás első gólja. Ehhez Posztobányi bődületes hibája kellett, a felcsúti hátvéd utolsó emberként akart cselezni, de közben elcsúszott, a labdára pedig Ikoba lecsapott, a csatár köszönt szépen és berúgta a ziccert, 1-0. Nem diktáltak örült tempót a csapatok, a 25. percben aztán villant a Puskás. Először ég Levi közeli fejesénél nagyot vetődve tudott még hárítani Demjén, de nem szabadult fel a hazaiak kapuja, Corbu lövése pattant le Mocsiról, Colley-nak pár méterről csak be kellett gurítania a labdát, 1-1. A félidő hajrájában egy szabadrúgás után Lesjek betalált, de les miatt nem volt érvényes a gól, majd a lefújás előtti pillanatokban nem úszta már meg a PAFC. Ismét egy pontrúgás után Klauszt lefordulását nézték végig a védők, a zalaegerszegi játékos pedig az ötösről bevarrta közelről, 2-1.

A szünetben kettőt is cserélt Hornyák Zsolt, Komáromi és Posztobányi hagyta el a játékteret, helyettük Gruber és Bartolec érkezett. Nem történt hirtelen változás a játék képében, bár a Puskás Akadémia próbált építkezni, a pontosság hiányzott a támadások során, de ez mindkét oldalon elmondható volt, főleg a mezőnyjáték dominált. A 73. percben majdnem megduplázta előnyét a Zalaegerszeg, Szalay szabadrúgása éppen csak elkerülte a felső sarkot, majd egy perccel később ziccerben ugrott ki a kék-fehérel játékosa, de a kapufa mellett gurult el a labda. Nem ment a Puskásnak, a második játékrészben komoly helyzetet sem tudtak kialakítani Hornyák Zsolt fiai, a hosszabbításban Colley megkapta a második sárga lapját is, így emberhátrányban fejezte be a mérkőzést a PAFC.



Zalaegerszeg – Puskás Akadémia 2-1 (2-1)

ZTE Aréna, 2248 néző. V.: Erdős J.,Vígh Tarsonyi G., Horváth Z.

ZTE: Demjén –Szafronov (Kálnoki-Kis 65.), Lesjak, Mocsi – Gergényi, Kovács B., Bedi, Klausz (Szendrei 51.), Grezda (Szalay 51.) – Ubochioma (Németh 51.), Ikoba (Huszti 76.). Vezetőedző: Boér Gábor.

PAFC: Markek – Szolnoki, Batik, Spandler, Ormonde-Ottewill (Kiss 81.) – Levi, Favorov, Corbu (Zahedi 78.), Posztobányi (Bartolec 46.), Komáromi (Gruber 46.) – Colley. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Ikoba (13.), Klausz (45+1) ill. Colley (27.)

Sárga lap: Mocsi (48.),Szendrei (86.) ill. Ormonde-Ottewill (37.), Colley (39.), Szolnoki (72.), Spandler (97.)

Kiállítva: Colley (91.)