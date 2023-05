Csór Község Önkormányzata 2008-ban indította azt a kezdeményezést, ahol lehetőséget nyújt a nem jutalmazott versenyzők részére is, hogy összemérhessék tudásukat más települések sportolóval.

A kezdeményezéssel úgy kívántak hagyományt teremteni, hogy szem előtt tartották az elanyagiasodott profi sport előtti időket. Mivel ma már csak egyesületekből lehet kijutni regionális, illetve országos versenyekre, életre hívták a sajátjukat, ahová évek óta várják az amatőr sportolókat.

Az idén már hetedik alkalommal elstartoló Csóri Olimpia két napos programján lesz teke, utcai futás, kispályás labdarúgás, magas és távolugrás, síkfutás, asztalitenisz, légpuska és légpisztoly lövészet, íjászat, darts, tollaslabda, kerékpárverseny, de gerelyhajítás, súlylökés és ergométeres evezés is – tudtuk meg Gombaszögi-Szalai Tímeától, a település kulturális felelősétől.

Az egyes versenyszámoknál a szervezők jelezni fogják, ha saját sporteszközt kell magukkal hozni a versenyzőknek. Fontos, hogy mindenki a talajviszonyokhoz alkalmazkodva, megfelelő ruházatban jelenjen meg. Egy versenyző több versenyszámban is indulhat, nincs megkötés. A versenyzőknek a versenyszámok előtt, legalább 10 perccel korábban kell megjelenniük, és a versenyszám előtt, legalább fél órával korábban el kell végezniük a regisztrációt.

A május 27-28-i programokra a versenyzőknek május 26-ig van lehetőségük jelentkezni, személyesen a polgármesteri hivatalban vagy a csóri tekepályán. Postai úton a 8041 Csór, Fő tér 10. vagy emailben a [email protected] címen küldhetik be a jelentkezéshez szükséges regisztrációs űrlapokat, amelynek feltétele, hogy a nevezett sportágban induló, nem rendelkezhet NB-s minősítéssel. A nevezés minden induló számára ingyenes, a sporteseményre a 14 év alatti fiatalokat is várják.