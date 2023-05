A Puskás Akadémia honlapja szerint, a több mint 300 oldalas kiadvány az akadémiákon dolgozó szakemberek által és részére készített több mint háromszáz oldalas kötet a tíz államilag kiemelt labdarúgó sportakadémia történetét, mindennapi munkáját, szakmai hitvallását, törekvéseit, professzionális alapelveit, helyi specialitásait és eredményeit mutatja be.

A könyvben rengeteg megszólaló van, így többek között Orbán Viktor miniszterelnök, a szerkesztők, Mohácsi Klaudia, Marczinka Tamás, valamint Szöllősi György előszava is megtalálható benne. Rajtuk kívül az akadémiákról kikerülő, válogatott játékosok gondolai is olvashatóak a könyvben, valamint a különböző műhelyek is kaptak egy-egy fejezetet.

– A Labdarúgó Módszertani Központ felelőssége nem kizárólag az, hogy szakmai és tudományos értelemben összefogja az akadémiákat, és ezáltal – főleg az utánpótlás-nevelés terén – elősegítse a magyar labdarúgás fejlődését – mondta a klub honlapjának Marczinka Tamás, a Módszertani Központ koordinátora. – Az is feladatunk, hogy bemutassuk a tíz kiemelt akadémián folyó műhelymunkát, amely a központilag rögzített alapelvek mentén, de helyi sajátosságok maximális figyelembevételével folyik. Ugyanez a könyv gondolatvilága is: lefektettük az alapvető kereteket, de azt az akadémiákra bíztuk, milyen tartalommal töltik meg őket. Van például, aki főként a klubtörténetre, van, aki az akadémia eredményeire fókuszál, és akad olyan, aki a klublegendákat mutatja be – ettől szép és színes ez a kiadvány. A kötet szerzői mellett mindenképpen meg kell említenünk a két szakmai lektor, a Testnevelési és Sporttudományi egyetem docense, Szikora Katalin, valamint Dénes Tamás, a Magyar Sportújságírók Szövetségének főtitkára nevét, akik hatalmas és rendkívül színvonalas munkát végeztek.

– A munka 2021. április 8-án indult el, akkor küldtük ki a felkéréseket az akadémiáknak, akik a legjobb tudásuk szerint állították össze az anyagokat. Mindenki kapott egyfajta iránymutatást, de az anyagok elkészítése és a szerkesztés során is komoly hangsúlyt kapott az egyedi jellegzetességek kiemelése, hiszen az akadémiák és az anyaklubok is más-más történeti háttérrel, illetve jellemzőkkel bírnak. Nemes küldetés, igazi csapatmunka volt, köszönjük az összes szerző áldozatos munkáját – tette hozzá Mohácsi Klaudia kommunikációs munkatárs.

A kötetben szereplő akadémiák: DVSC Labdarúgó Akadémia, DVTK Labdarúgó Sportakadémia, Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia, FTC Labdarúgó Akadémia, Illés Akadémia, Magyar Futball Akadémia, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, Vasas Kubala Akadémia, Várda Labdarúgó Akadémia, Puskás Akadémia.