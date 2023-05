KÖZÉP CSOPORT

Dunaújváros FC (8.) – Monor (10.) 3-0 (3-0)

Vezette: Fehérvári Patrik

Dunaújváros FC: Molnár L. – Németh K., Szepessy R., Stampfel, Ferenczy - Perjési (Ságodi), Hegedűs K. (Marlen), Leidl (Péter), Vajda (Békés) - Tóth Á. (Kiss B.), Székely. Vezetőedző: Dobos Barna.

Monor: Bozsó – Takács B. (Erhardt), Szabó B., Mlinárcsik, Agóts (Urbin) – Kovács D., Farkas Á., Rácz, Antman (Puskás) – Knolmár (Papp R.), Kocsis R. Vezetőedző: Kurucsai Milán

Gól: Székely (10., 38.), Szepessy R. (8.)

A 8. percben Tóth Ákost buktatták a 16-oson belül, a jogosan megítélt 11-est Szepessy Róbert váltotta gólra, 1-0. A 10. percben Székely Benedek szabadrúgásból vette be a Monor kapuját, 2-0. A 38. percben Székely szerzett labdát, majd a jobb felső sarokba lőtt, 3-0.

Meton-FC Dabas SE (16.) – Iváncsa KSE (1.) 1-1 (0-0)

Vezette: Takács Tamás

Meton-FC Dabas SE: Berta – Dudás, Domokos, Forgács, Földes - Surman, Fritz (Takács K.), Majzik, Lettner - Erős (Molnár Z.), Lux (Csima). Vezetőedző: Tóth László

Iváncsa KSE: Ordasi – Fehér, Nagy-Kolozsvári (Salacz M.), Nyilas – Sili, Kercsó, Fekecs, Barta (Horváth B.), Suszter (Madarász B.) – Vallejos (Kovács S.), Bányai. Vezetőedző: Tóth András

Gól: Majzik (56.), ill. Bányai (49.)

NYUGATI CSOPORT

Bicskei TC (7.) – Gyirmót FC Győr II. (14.) 7-0 (4-0)

Vezette: Maml Zoltán

Bicskei TC: Illés - Gaszner, Bozsoki, Vékony, Dankó (Vicz) – Marsa (Molnár A.), Hirman (Sipos G.), Dencinger (Gálfi) – Savanya (Kovács P.), Sóron, Varga Sz. Vezetőedző: Csordás Csaba

Gyirmót FC Győr II.: Kocsis - Wágenhoffer, Szabó K. (Lányi), Babayigit, Dán (Somogyi Á.) - Nagy K., Lázár, Bagó (Domán), Görcs - Rátonyi (Szatmári), Szűcs P. (Vajda). Vezetőedző: Ördög József

Gól: Savanya (16., 53.), Varga Sz. (17., 41.), Sóron (15.), Marsa (59.), Vicz (79.)

A 15. percben Varga Szabolcs remek átadással indította Sóron Tibort, aki a 16-oson belépve, balról a hosszú sarokba lőtt, 1-0. A 16. percben Marsa Levente Savanya Ferencet hozta játékba, aki 12 méterről a kiinduló kapus fölött emelt a kapuba, 2-0. A 17. percben Gaszner Roland jobboldali beadása után Varga Sz., balról 12 méterről a hosszú sarokba helyezett, 3-0. A 41. percben Savanya jobb oldali beadását Varga Sz. kiszorított helyzetből, szinte az alapvonalról fejelte a kapuba, 4-0. Az 53. percben Sóron passzolt ki jobbra Savanyának, aki két lépés után a kapu jobb oldalába lőtt, 5-0. A 60.percben Marsa 20 méterről remek mozdulattal emelt a hálóba, 6-0. A 78. percben Varga Sz. ezúttal a jobb oldalról ívelte be a labdát, Vicz Kevin pedig előre dőlve 5 méterről a kapu jobb oldalába fejelt, 7-0. Nagyon sima győzelmet aratott a hazai csapat a szezonzáró mérkőzésen. a gólkülönbség nem tükrözi hűen a két csapat közötti különbséget.

Mol Fehérvár FC II. (11.) – Érdi VSE (6.) 0-0

Vezette: Gáspár András

Mol Fehérvár FC II.:Dala – Gyenti (Horváth G.), Urbán, Lencsés, Sabanov – Balla K. (Horváth B.), Husvéth (Balogh M.) – Menyhárt (Csepregi), Pető M. (Ambach), Babos – Tóth T. V. Vezetőedző: Imrik László

Érdi VSE: Pillár-Bán – Szabó R., Fülöp, Pallagi, Pintér N. (Csoma-László) – Farkas B., Göblyös, Morvai, Németh G., Kürti (Kincses) – Pál Sz. Vezetőedző: Ebedli Zoltán

Budaörs (9.) – Puskás Akadémia FC II. (4.) 2-1 (0-1)

Vezette: Szigetvári Márk

Budaörs: Tóth G. – Szamosi, Lami, Jász (Hoszpodár), Ferkó - Váradi (Erdey), Horváth E. (Tóth B.), Halácsi, Klausz (Murai) - Vida, Soltész. Vezetőedző: Bekő Balázs

PAFC II.: Gazdag M. – Orján, Fodor, Demeter, Magasföldi - Schneider, Noel Nathaniel (Kapus), Czár (Dimitriev), Kun, Sallai D. (Bakos) - Dusinszki (Taraszevics). Vezetőedző: Nagy Ádám

Gól: Halácsi (65., 81.), ill. Schneider (19.)

A 19. percben egy gyors ellentámadásnak köszönhetően a PAFC II. Schneider Nándor révén szerezte meg a vezetést, 0-1. A szünetet követően a BSC átvette a mérkőzés irányítását, és a 65. percben Halácsi Mirkó szabadrúgásával egyenlített, 1-1. A folytatásban is a budaörsi együttes maradt lendületben, és a kialakított mezőnyfölénye mellett, sorra dolgozta ki a veszélyes helyzeteket. A vendégek előtt is adódott lehetőség a gólszerzésre, azonban újabb találatot a házigazdák szereztek, ismét Halácsi talált be a 81. percben, 2-1.

Móri SE (19.) – ETO Akadémia (13.) 1-0 (0-0)

Vezette: Holczbauer Flórián

Móri SE: Kovács D. – Jancsó, Sötét, Tölgyesi (Erni) - Hajdú (Zsédely), Végvári (Gosztonyi), Kovács K., Tar, Szombati (Paulik) – Varga B. (Szöllősi), Bozai B. Vezetőedző: Bozai Attila.

ETO Akadémia: Kiss Á. – Selyem, Csáki, Kulcsár, Óvári – Moharos, Németh O. (Horváth M.), Szabó T., Herczeg (Balogh Á.) - Sipőcz, (Bánáti), Ignácz (Kráz). Vezetőedző: Igor Nicsenko

Gól: Bozai B. (58.)

A Móri SE utolsó NB III-as mérkőzésén nyert, a csapat öröme az öltözőben

Forrás: a klub

Az egyenlő erők csatájából ezúttal a Móri SE jött ki jobban, az 58. percben Bozai Bence egy kapu előtti kavarodás utáni vette be az ETO Akadémia kapuját, 1-0.