– Mondhatjuk, beleszülettél a lovas életbe…

– Kisgyermek korom óta mindig tartottunk lovakat Sárkeresztúron. Ahogy felnőttünk testvéremmel, Gáborral, mindketten a fogathajtásban, a fogatos közösségben találtuk meg leginkább azt az életérzést, amit igazán csak a benne létezők tudnak megérteni. A település lovas programjainak szervezésében is aktív szerepet vállaltunk, eleinte lelkes szurkolóként, majd a családnak hála, versenyzőként vettünk részt a környék fogathajtó versenyein. Idővel azután bíróként, versenyirodai munkatársként és vezetőként, pályaépítőként is vizsgát tettem, főként megyén kívüli viadalokon hivatalos személyként is tevékenykedem.

– A fogathajtás mellett volt lehetőségem egyéb lovassport események, illetve több száz lovas részvételével lebonyolított fesztiválok szervezésében is részt venni. A sárkeresztúri Vihar Lovas Egyesület elnökeként is folyamatosan keresem a kihívásokat, amelyek teljesítéséhez egy remek csapat állt össze a településen. Szerveztünk már megyei bajnokavatót, adtunk otthont a Dunántúli Megyék és Dél-Szlovákia fogathajtó döntőjének, a múlt évben pedig mi rendezhettük a C kategóriás kettesfogatok országos bajnoki döntőjét.



– Mit jelent számodra vármegyei elnöki tisztség?

– A feladat nagyon szép, azonban nehéz örökség is egyben. Paudits Béla elvesztésével megszűnt a több évtizedes állandóság a megyei vezetésben, nem egyszerű egy ilyen karizmatikus vezető helyébe lépni. Az elmúlt tíz évben az elnökség tagjaként volt rálátásom a tisztséggel járó munkára, így tisztában vagyok vele, mit vállaltam. A családom mellett a fogathajtó társadalom egyöntetű támogatása győzött meg végérvényesen arról, hogy alkalmas lehetek az elnöki feladatok ellátására. Ez nagy megtiszteltetés, de talán még nagyobb felelősség is. Az elnökválasztás előtt sokan a hatalom szót emlegették a tisztséggel kapcsolatban, ettől már akkor is erősen elhatárolódtam. Az én értelmezésemben ez a tisztség minimális hatalommal sem jár, sokkal inkább rengeteg munkával és szolgálattal.

A pályázatok útvesztőjében is segíti a lovas szolgáltatókat, egyesületeket.



– Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség – feladatok, tennivalók, tervek, lehetőségek...

– Rendkívül hosszú a teendők listája, egyelőre próbálunk sorrendet felállítani. Elkezdődtek a vármegyei bajnokságok, így alapvető változtatásokra nem volt lehetősége az új elnökségnek, de talán nincs is szükség nagy dolgokra. Fontos a szövetség működésének, szervezettségének fenntartása, az átláthatóság megteremtése. Szeretnénk a jövőben erősíteni mind a szakágak közötti belső, mind a kifelé irányuló kommunikációt, ebben reményeink szerint támaszkodhatunk a saját felületeinken túl a megyei sajtóra is. Fontos célként tűztük ki a lovas közösséget építő programok szervezését, a szakmai és szabadidős fórumok megteremtését, az előző években létrejött képzési lehetőségek fenntartását.

– Foglalkoznunk kell a nem hivatalos versenyek kérdésével is, meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy ezeknek a résztvevői csatlakozhassanak a vármegyei bajnokságok versenyeihez. Erre megvan az országos szabályrendszer, mindennek az alapja, hogy a szervezők és a résztvevők elfogadják az állategészségügyi és állatjóléti előírásokat. A megyei tapasztalatok alapján igyekszünk kidolgozni egy szabályrendszer-javaslatot, amit az országos fogathajtó szakbizottság elé fogunk terjeszteni.

– Nekem személyes feladatom, hogy a fogathajtás mellett a további szakágak szereplőivel is aktív kapcsolatot teremtsek, ebben igyekszem az újonnan megválasztott szakági vezetésre támaszkodni. Szeretnénk kiterjeszteni a szövetség működését, tovább növelni a tagszervezetek számát.



– Mi a vezérelved, hitvallásod az életben, a munkában?

– Kompromisszumkész személyiségnek tartom magam az élet minden területén, igyekszem egy-egy döntés előtt több szemszögből megvizsgálni az adott helyzetet, illetve kikérni és meghallgatni az érintettek véleményét. Fontosnak tartom a kölcsönös bizalom és tisztelet megadását. Munkám is szorosan kapcsolódik a lovakhoz, a vállalkozásom célja a lovas szolgáltatók, egyesületek segítése a pályázatok útvesztőjében, amely végső soron – az elnöki tisztséggel összhangban – ugyancsak szolgálja a vármegye lovas életét.

– Van-e kedvenc idézeted?

– Nem szeretem különösebben az idézeteket, mert nagy részüket tartalom nélküli közhellyé tették, vagy más szövegkörnyezetbe helyezve teljesen a szerző szándékától eltérő tartalommal töltötték meg. Wass Albertnek sok gondolatával tudok azonosulni, ezek közül egyet szoktam kiemelni: „Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik.” Ez alatt érthetjük természetesen a legszűkebb emberi közösséget, a családunkat, vagy esetünkben a vármegyei szövetséghez tartozó szélesebb társaságot is, a lényeg, hogy az embert végül nem a saját érdekében végzett tettei alapján ítélik meg.