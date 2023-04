A Loki együttes azzal, hogy negyeddöntőben 3-0-as összesítéssel söpréssel túllépett a Kecskeméti RC gárdáján már eleve új fejezetet nyitott nemcsak a klub, hanem Székesfehérvár sporttörténetében is. Dávid Zoltán vezetőedző tanítványai most arra készülnek, hogy mindezeket tovább írják, és bejussanak a fináléba.

A MÁV Előre SC-Foxconn és a GreenPlan-VRCK idei mérlege kiegyenlített. Mindig az a csapat nyert, amely vendégként lépett pályára: ősszel Dávid Zoltán együttese három szoros szettben zsebelte be a pontokat Kazincbarcikán, de a decemberi „visszavágón” három sima játszmában a Vegyész győzött Fehérváron. A középszakaszban borsodi gárda 3-1-re nyert idegenben, majd a már tét nélküli, kazincbarcikai visszavágón könnyedén legyőzte riválisát a Loki.

A MÁV Előre SC-Foxconn csapatának mérkőzésein már az első fordulóktól kezdve izgalmas és szoros ütközeteket láthattak a szurkolók, de az alapszakasz végére, a középszakaszra az egyre jobb eredmények sem maradtak el, így egyáltalán nem véletlen, hogy a Kazincbarcika elleni elődöntős párharcra készülhetnek.

Szabó Vilmos vallott várakozásairól, a kék-fehérek feladója tavaly nyáron a bajnoki címvédő Pénzügyőr SE együttesétől érkezett Fehérvárra, így tehát bár mindössze 21 éve, de igen rutinos játékos is segítheti csapatát az elődöntőben.

- Szerintem már az első két szakaszban is látszódott, hogy mi nem a bennmaradásért akarunk küzdeni az Extraligában. Meccsről meccsre bizonyítottuk, hogy az előző bravúr nem véletlen volt, és a bizonyítási vágy mindenkiben égett végig. Az, hogy még két héttel ezelőtt is, ha nyertünk, akkor azt kaptuk vissza, hogy ez csupán véletlen, csak még jobban motiválta a csapatot. Úgy érzem, hogy akkor meg tudtuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek, de folyamatosan fejlődünk, és a játékunk hétről hétre egyre jobb. Nekünk nincs kitől tartanunk szerintem, már a Barcikát és a Pénzügyőrt is legyőztük kétszer. Persze, hogy hiszünk benne, hiszen éremért fogunk játszani! A Barcika egy nagyon rutinos csapat, tudják, hogy mikor kell jó teljesítményt nyújtaniuk, hogy mikor mennyit kell kiadniuk magukból. Ők összességében már sokkal több elődöntőt játszottak, mint a mi csapatunk, hisz nálunk nem egy kezdőjátékosnak lesz ez az első elődöntője, úgy, hogy játszik is. Fizikálisan föléjük tudunk nőni szerintem, és ha ehhez párosul az, hogy betartjuk a taktikát, akkor nagy esélyünk van a döntőbe jutásra. Én biztos vagyok benne, hogy nálunk jobban egyik csapat sem akar finálét játszani! – hangsúlyozta.



Az elődöntő programja:

2023. április 3., 18:00, GreenPlan-VRCK – MÁV Előre SC-Foxconn (Kazincbarcika)

2023. április 7., 18:00, MÁV Előre SC-Foxconn – GreenPlan-VRCK (Székesfehérvár, VOK csarnok)

2023. április 11., 18:00, GreenPlan-VRCK – MÁV Előre SC-Foxconn (Kazincbarcika)