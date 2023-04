MÁV Előre SC-Foxconn – GreenPlan-VRCK (22, 17, 21)

Székesfehérvár, 465 néző

Vezette: Mezőffy Zsolt, Árpás Krisztina

MÁV Előre SC-Foxconn: Ambrus, Koci, Szabó V., Pesti, Doda, Eke. Csere: Takács M. (liberó). Edző: Dávid Zoltán

GreenPlan VRCK: Moraes, Blázsovics, Szabó D., Reffatti, Páez, Juhász P. Csere: Kiss M., Budai (liberók), Péter, Ciczlavicz. Edző: Toronyai Miklós

A három győzelemig tartó párharc végeredménye: 3-1 a MÁV Előre SC-Foxconn javára

Kedden 135 perces gigászi csata végén nyilvánvalóvá vált, hogy mindössze egy lépést kell megtennie a Dávid Zoltán által dirigált Lokinak ahhoz, hogy végérvényesen történelmet írjon, és az Extraliga fináléjába kerüljön. Ennek a tétnek megfelelően – bár néha egymással tréfálkoztak a bemelegítés alatt a fehérváriak – azért feszültnek látszottak, tudván azt, hogy borsodi ellenfelük nem fogja olcsón adni a bőrét, és nem érkezett feltartott kézzel a VOK-ba. Akárcsak a legutóbbi fehérvári összecsapáson, most is elkísérték kedvenceiket, átszelve a fél országot a VRCK drukkerei, akik éles hangpárbajt vívtak már a kezdést megelőzően.

Az előző meccsekhez képest jelentős változás volt, hogy a Loki nem kezdett álmoskásan, hanem zsinórban szerezte a pontokat, és 7:2-es vezetésük után már időt kellett kérni az ellenfél mesterének. Ez úgy tűnt jó lépés volt a részéről, mert csapata fokozatosan dolgozta le hátrányát, és pillanatokon belül egy pont lett a különbség (8:7), sőt 10-nél egalizáltak is a vendégek. Ezt követően lényegesen kiegyenlítettebb lett a csata, és 14:14-nél Dávid Zoltán érezte úgy, hogy szólnia kell tanítványaihoz. Az idegek párharca volt, hol az egyik, hol a másik oldalon növekedett a pontok száma. Kétpontos előnnyel kanyarodott a hajrába a MÁV (22:20), először nem tudtak élni a sansszal, de utána már nem teketóriáztak, és övék lett a részsiker.

Szinte lekopírozta az előző szettkezdést a hazai együttes, most 7:3-ig tartott Toronyai Miklós türelme, és kért időt. Most azonban nem történt gyökeres változás a VRCK játékában, gyűltek a fehérvári pontok, rövid idő múlva már 10:5 állt a villanyújságon. A folytatásban némileg javított helyzetén a látogató gárda, de Szabó Dávid pályán kívül landoló nyitása után nem tudtak közelebb férkőzni. Egyre jobban kinyílott az olló, és Redjo Koci vezérletével sallangmentesen nyerte a MÁV a játszmát.

A harmadik etap elejét jobban elkapta a Barcika, egy-két egységgel többet termelt, mint vendéglátói, ám 7-nél utolérték őket Pesti Marcellék, majd fordítottak. Innentől kegyetlenül nehéz periódus következett, lassan teltek a percek, minimális előnnyel, de vezetett a Loki. 20:17-nél már látszott az alagút vége, és meg is lett a várva várt siker, miután Szabó az alapvonalon túlra ütötte a labdát.