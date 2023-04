Hollandia – Magyarország 11-12 (4-5, 3-3, 2-2, 2-2)

Gólszerzők: Sleeking 4, van de Kraats 2, L. Rogge 2, van der Weijden, Sevenich, Keuning, ill. Szilágyi 4, Parkes 2, Rybanska 2, Gurisatti, Garda, Leimeter, Vályi.

A mieink Görögországban 10-8-as vereséggel indítottak az USA ellen, majd a csütörtöki meccsnapon a megszokottól kissé eltérő program következett, hiszen a medence helyett a 16 fokos tenger fel vették az irányt a lányok, ahol átmozgató jelleggel megmártóztak.

A frissítő „pancsolás” úgy néz ki bevált, hiszen a magyarok szempontjából 3-1-es vezetéssel kezdődött el a hollandok elleni találkozó. Erre azonban jött a válasz, 3-3, de aztán Szilágyi ismét megvillant, így egygólos előnnyel zárult le az első nyolc perc. A második negyedtől egyre káoszosabb volt a szituáció a mérkőzésen, több holland fórt hozott a második etap, de hősies védekezéssel a szünetig tartotta a magyar válogatott az előnyét, 7-8.

A harmadik játékrész is hullámzó volt, hátul Magyari próbálta tartani a csapatot, de elől büntető is kimaradt, de Garda bombájának és Rybanska emberelőnyös találatának köszönhetően maradt a két csapat közötti differencia. Az utolsó negyed eleje mezőnyjátékot hozott, de a hollandok nem adták fel, a végén még támadhattak is az egyenlítésért, de szerencsére a végén a védekezés és Garda blokkoló keze is a helyén volt, így egygólos magyar siker született.

– Az eredménnyel elégedett vagyok, örülök, hogy győztünk, annak már kevésbé, ahogy játszottunk. Létrehoztuk a szervezett káoszt, hol magunknak, hol nekik hoztunk össze olyan helyzeteket, amelyekbe hol mi, hol ők zavarodtak bele. Sokkal okosabban és még tisztábban kellene játszanunk. Nyilvánvaló, a visszavágás ténye örömteli, hogy megvertük a hollandokat, holnap is jó lenne megtenni ugyanezt az olaszok ellen. Voltak jó pillanatok, sok akciógólt lőttünk, a fórjaink viszont továbbra is tragikusak, és a védekezés is lehetne acélosabb. Ha ilyen játékkal nyerünk meccseket, akkor tudok örülni, de rendezettebb játékot kellene mutatnunk. A rotterdami mérkőzéshez képest sokkal több jó egyéni teljesítmény volt, Szilágyi Dorkán, Parkes Rebeccán kívül Rybanska Natasa is megérkezett erre a meccsre, a fiatalok is helytálltak – örülök, hogy ők is kaptak szerepet. A reggeli séta és a mártózás a tizenhat fokos tengerben összességében végül sikeresnek bizonyult – értékelt a magyar szövetség honlapjának Bíró Attila szövetségi kapitány.

A mieink számára péntek este Olaszország ellen zárul az athéni selejtező.