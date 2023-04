A hétközi nyitómeccsen magabiztos rajtot vett a KTE a koronázóvárosban, az első negyed az övék volt, félidőben is vezettek négy ponttal, a hazaiak nem találták a ritmust. A Fejér vármegyeiek végül megérdemelt győzelmet arattak, 89-82-re nyertek az első meccset a rájátszásban. Az alföldi lilákkal szombaton vívják a második összecsapást, amely az egyik fél harmadik sikeréig tart, nem kérdés, Alejandro Zubillaga tanítványai szeretnének ismét diadalt aratni. Amire meg is van minden esélyük.

A szerdai találkozón az ismét csereként pályára lépő Vojvoda Dávid volt a házigazdák legjobbja, 17 ponttal, a kezdők közül is elérte mindenki a tízet, Pongó Marcell (13/3), Somogyi (10), DeCosey (10/6), Ford (12/9), Philmore (18) is megtette a magáét, különösen utóbbi dolgozott sokat a palánk alatt. A vendégeknél - kis túlzással - Kucsera Dániel az élete meccsét játszotta, hét triplát küldött a hálóba, 26/21 ponttal zárta, a mindig megbízható amerikai irányító, Marques Townes 17/6, Jaka Klobucar 12/6, Rastko Dramicanin pedig 10 egységet szorgoskodott össze. De ez is kevésnek bizonyult, ugyanis a harmadik negyedben a vendéglátók azonnal átvették az irányítást, ezt az etapot 31-12-re nyerték, a játék minden elemében nagyot javultunk az első húsz percben mutatott teljesítményhez képest. A kecskemétieket érzékenyen érinti, hogy ujjtörés miatt továbbra sem számíthatnak a montenegrói Milos Borisovra, aki a korábbi szezonokhoz hasonlóan, ezúttal is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott az alapszakaszban.

Az albások célja egyértelmű, győzelemre készülnek a Messzi István Sportcsarnokban is, a szombaton, 18 órakor kezdődő mérkőzésen.

- Szerdán a Kecskemét nagyon jól kezdett, üres helyzeteket alakítottak ki, pontosan dobtak, főleg kintről, alig hibáztak a triplavonalon túlról, az első félidőben megérdemelten vezettek. Nem találtuk a ritmust, azonban nagyszünet után váltottunk, a félidőben megbeszéltük a dolgokat. Átvettük az irányítást, a kihagyott dobásaikból indultunk és az akciókat jól fejeztük be. Ebben kimondottan jók vagyunk. Fontos, hogy a párharc első felvonását megnyertük, természetesen szombaton, idegenben is nyerni szeretnénk, aztán kedden, hazai pályán pedig lezárni a negyeddöntőt - jegyezte meg az esélyek kapcsán a fehérváriak válogatott irányítója, Pongó Marcell.