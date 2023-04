A játékvezetői létszám emelése érdekében május hónapban Labdarúgó Játékvezetői tanfolyam indul Fejér vármegyében. A sportélményeken és karrier lehetőségen túl a nemrégiben rendezett játékvezetői díjak remek kiegészítést is jelenthetnek jelen gazdasági helyzetben azok számára, akik úgy gondolják, hogy a jövőben feláldozzák hétvégéiket, és tevékenyen részt szeretnének venni a labdarúgás világában. A képzés során a hallgatók részletes oktatásban vehetnek részt a labdarúgás elméleti szabályait illetően, a megszerzett tudást pedig a gyakorlatba is átültethetik. A sikeresen vizsgázó leendő kollégák már augusztusban be is kapcsolódhatnak a megyei játékvezetés életébe. Természetesen minden játékvezetői karrier az alapfokú játékvezetői tanfolyam elvégzésével kezdődik, utána viszont már a sikeres teljesítők kvalitásai határozzák meg, hogy mennyire messze juthatnak el a labdarúgás világának speciális szakmájában.

Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága várja az érdeklődő hölgyek, urak, lányok és fiúk jelentkezését!

Nézzük, mit kínálnak a szervezők: Szakértő oktatókat, karrierlehetőséget, állandó foglalkoztatottságot, nagyszerű élményeket, valamint jó társaságot.

A tanfolyam 2023. május 12-én, pénteken indul. Az elméleti képzés online történik ZOOM alkalmazással, míg a gyakorlati képzés Székesfehérváron lesz. Az elméleti képzést péntekenként a kora esti órákban tartják, a gyakorlati oktatásra pedig szombatonként délelőtt kerül sor, néhány alkalommal.

A jelentkezés és a vizsga feltételei: betöltött 14. életév, erkölcsi bizonyítvány – amely a tanfolyam alatt is beszerezhető -, érvényes sportorvosi engedély – ezt szintén megszerezheti a jelentkező a tanfolyam ideje alatt -, a tanfolyam díjának befizetése a - tanfolyam kezdetét követően –, és a tanfolyam legalább 70%-án történő megjelenés.

A tanfolyam díja – amely akár 1 mérkőzéssel megtérül a felnőttek részére bruttó 12.700 Ft, a nappali tagozatos diákok számára bruttó 10.160 Ft.

A tanfolyam várható befejezése 2023. július hónapban.

Jelentkezési lehetőségek: Kasztner Gergő (30/282-7064), vagy az [email protected] címen, vagy a jatekvezetoleszek.hu oldalon.