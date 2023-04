Remekül indult a találkozó a PAFC számára: egyfelől tavaly nyári sérülése után, hosszú idő után Szolnoki Roland először kezdett, másfelől pedig nagyon közel került a gólszerzéshez mindjárt a meccs elején a felcsúti legénység. Gruber remek kiugratása után Plsek lövése Varga kapusról a keresztlécre, majd a gólvonalra pattant.

Ezzel nagyjából el is fogytak hazai szempontból az örömteli pillanatok. A hatodik percben teljesen elcsúszott a PAFC védekezése, Horváth pedig középről teljesen üresen a kapuba lőtt. Fél óra után azért megvolt az esély az egyenlítésre, ám Puljic elől Szuhodovszki mentett a kapu torkában. Utóbbi az ellenfél kapujánál is aktív volt, a félidő vége előtt meg is tornáztatta Tóthot.

A szünet után még agilisabb lett a Kecskemét, és 10 perc alatt eldöntötte a találkozót: az 50. percben Szalai, majd egy kontra végén a duplázó Horváth lőtt a kapuba. A hajrában egyszer közel volt a szépítéshez a PAFC, ám Puljic lövését kétszer is védte Varga.

A KTE megerősítette helyét a második helyen, a Puskás maradt az ötödik pozícióban.

Puskás Akadémia FC - Kecskeméti TE 0-3 (0-1)

Gól: Horváth K. (6., 55.), Szalai (50.)