A Vidi szurkolói valószínűleg rémálmukban sem gondolták volna, hogy a visszafogott szereplés odáig fajul, hogy 23 fordulót követően a 11., azaz kieső helyen áll majd szeretett csapata. Pedig most ez a helyzet, és a fehérváriak formáját komoly veszélyt jelenthet a kiesés. Méltatlan a helyzet a csapat háza táján, hiszen a klub háttere, játékoskerete nem hogy a mezőny hátsó felébe, de sokkal inkább a dobogóra predesztinálnál az együttest. Azonban a teljesítmény már hosszú ideje hiányzik a Sóstó tájékáról, évről évre egyre lejjebb csúsznak a piros-kékek. Bár tavaly tavasszal, valamint nyáron úgy tűnt, a csapat kimászik a mély gödörből, hiszen a Köln ellen például nem sokon múlott a továbbjutás a nemzetközi kupában. Azonban a kiesés után visszaesett, sőt olyan mélyre zuhant a gárda, ahol több mint 20 éve nem járt. A negatív folyamatokat az edző-, és sportigazgató váltás sem akadályozta meg, a Huszti-Toldi páros sem hozott előrelépést a kispadon. Tavasszal egyetlenegy győzelme van a Fehérvárnak, a ligautolsó Vasast nehezen verte a Mol Aréna Sóstón rendezett bajnokin 2-1-re. Kecskeméten, Mezőkövesden, Zalaegerszegen és Pakson is 2-1-re kapott ki a székesfehérvári együttes, míg a Puskás Akadémia és a Debrecen ellen csak 1-1-es döntetlenre futotta.

Nagy a baj, hiszen már csak tíz forduló van vissza a bajnokságból és jelenleg az utolsó előtti, 11. helyen tanyázik a Vidi. A hétvégén a szintén sokáig a veszélyzónában tartózkodó, de onnan elmozduló Budapest Honvéd látogat Sóstóra. A helyzet drámaiságát jól jellemzi, hogy vasárnap este Székesfehérvár polgármestere, a Vidi szurkolójaként írt a csapat helyzetéről közösségi oldalán.

– Elemezhetnénk, hogyan juthatott idáig a Vidi négy évvel azután, hogy döntetlent játszott a Chelsea ellen az Európa-liga csoportkörében. Elemezhetnénk, hogy a példátlanul jó pénzügyi feltételek mellett hogyan juthatott kiesőhelyre a Klub a tegnapi vereséggel és a mai bajnoki eredmény után. Lehet és kell is mindezt majd értékelni, elemezni, de mindenekelőtt: valahogy bent kellene maradni, hogy egyáltalán érdemes legyen a fehérvári labdarúgás jövőjéről beszélni – kezdte bejegyzését Cser-Palkovics András. – Ahogy Vidi-ügyekben mindig, most sem polgármesterként, hanem szurkolóként formálok véleményt, hiszen a város régóta nem tulajdonosa a klubnak és pénzügyi támogatást sem ad a csapatnak. Azonban szurkoló vagyok, immár vagy 40 éve, mióta édesapám először kivitt egy Vidi-meccsre. És ahogyan a legtöbb szurkolónak, véleményem nekem is van, emellett pedig sok ezer fehérvárinak mindig is fontos volt a futball, ahogy a csapat is. Siker és kudarc idején egyaránt. Tanácsot tehát nem adnék, szurkolói kérésem azonban három is van.

A polgármester gondolataiban kiemelte a negatív spirált, ami már egy jó ideje jelen van a klub háza tájékán.

– A kialakult helyzetért ugyan elsősorban valószínűleg nem Huszti Szabolcs a felelős - hiszen eleve egy folyamatos edzőváltoztatásokkal övezett, lefelé tartó spirált örökölt - de a mostani helyzetben maga az edzőkérdés lebegtetése is ennek a spirálnak a folytatása, ami kieséshez vezethet. Ez pedig a szégyen kategóriája ettől a klubtól. Most egy igazi, pozitív motivációs erőre van szükség. Egy olyan hiteles edzőre, aki befelé és kifelé is egyértelmű üzenet. A klub mindent megtesz a bennmaradásért és küzdeni fog az utolsó pillanatig. Ebben az elkeserítő helyzetben Marko Nikolicra, vagy hasonló kaliberű edzőre van szükség. A jelen és a jövő miatt is – írta Cser-Palkovics, majd kitért a tulajdonosra is.

– A döntés a tulajdonos joga, de egyben felelőssége is, el kell beszélgetnie a csapatával. Meg kell velük értetni a felelősségüket és azt, hogy ez ma már becsületbeli ügy. Ezt rajta kívül senki más nem tudja megtenni, hiszen ő a tulajdonos. Hiszem, hogy a szurkolóknak jogos igénye van most egy tulajdonosi nyilatkozatra is a felelősségről, arról, hogy milyen következményei voltak, lesznek az eredménytelenségnek, és hogy mi a terv a jövőre nézve. Ez egy át nem ruházható vezetői felelősség a profi sport világában. A szurkolók pedig mindig megérdemlik az őszinteséget, a mostani helyzetben aztán különösen.

Minden fehérvári fociszurkoló bízik benne, hogy végül sikerül megőrizni az elsőosztályú tagságát a Mol Fehérvárnak, és nyáron el lehet kezdeni egy olyan építkezést, amely ha nem is rögtön, de hosszú távon visszarepítheti oda a klubot, ahol a helye van, vagyis az élmezőnybe.