Nagyon fontos pontokért játszik szombat délután hazai pályán a DKKA. Rapatyi Tamás együttese a jól sikerült ősz után tavasszal nem igazán találja a formáját, a tabellán le is csúsztak a 11. helyre a Fejér megyeiek, öt győzelem mellett három döntetlent és tíz vereséget könyvelhetnek el. Az Érd még rosszabb helyzetben van, hiszen az utolsó előtti pozíciót foglalja el a gárda, három győzelem mellett 15 vereséget értek el a Pest megyeiek.

Érthetően mindkét csapatnak nagy szüksége lenne a pontokra, a DKKA el akarja kerülni az izgalmakat az utolsó fordulókban, míg az Érd menekülne előre.

– A Budaörs ellen az volt a cél, hogy kikerüljünk abból a mély gödörből, amibe kerültünk, s megtaláljuk azt a játékot, magabiztosságot, hitet, ami ősszel jellemezte a csapatot, s a második félidőben már újra azokat az erényeinket tudtuk csillogtatni, amit ősszel is, így sikerült pontot szereznünk. Az Érd elleni találkozó is nagyon fontos számunkra, s bár továbbra is akadnak sérültjeink, betegeink, feltérképeztük ellenfelünket, s itthon is szeretnénk olyan játékot nyújtani, amivel eredményesek lehetünk, s ki tudjuk szolgálni közönségünket. Nagy szükségünk van az ő biztatásukra is, hogy erőt adjanak a csapatnak, és együtt sikerüljön itthon tartani a pontokat – mondta a klub honlapjának Rapatyi.