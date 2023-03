Amint az lenni szokott, az idei távot is szakképzett oktatók vezették Galambos László és Galambos Lászlóné Betti személyében. Tőlük tudjuk, hogy a már jól ismert résztvevők mellett ezúttal négy instruktor is csatlakozott a csapathoz, akik a budapesti Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (korábbi nevén: Testnevelési Egyetem) hallgatóiként a szakértők minden mozzanatát figyelték. Ez a mostani alkalom lényegében gyakorlatuk végét is jelentette, az öt kilométeres séta után ugyanis zöld színbe öltöztetett, bármely országban érvényes, kétnyelvű oklevelüket vehették át az egyik helyi cukrászdában.

Igen, jól olvasták: a túra ezúttal öt kilométer hosszú volt "csupán". Mindez a szeles-viharos időjárás miatt alakult így; s a közel harminc főből álló társaság ráadásul nem is a Béka-tó, hanem a temető és a Páskom felé vette az irányt, úgy teljesítette a súlyos kilométereket.