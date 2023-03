Az év férfi csapata díjat a Hydro Fehérvár AV19 gárdája nyerte. Kevin Constantine együttese nem akármilyen évet tudhat maga mögött, a kék-fehérek a közelmúltban sorra érik el a klubtörténeti pillanatokat. Az ICEHL tavalyi kiírásában az alapszakaszban remekelt a Volán, a gárda a harmadik helyen zárt. A csapat a rájátszásban sem lassított, története során először bejutott a legjobb négy közé, majd a fináléban méltó ellenfele volt a Red Bull Salzburgnak, de az arany az osztrákoké lett végül. A kiváló szezon újabb lehetőségeket nyitott ki, hiszen a Fehérvár ősszel elindulhatott a jégkorong Bajnokok Ligájába, azaz a CHL-be, ahol két győzelmet is szereztek. A klubtörténelem írása pedig folytatódott, hiszen a srácok először az együttes életében zsinórban harmadjára jutottak be a liga rájátszásába. A klub pedig nem csak a pályán, de azon kívül is sikert sikerre halmoz, hiszen a CHL-szereplés kapcsán számos egyéni és egyesületi szintű elismerést bezsebelt a Fehérvár.

– Kiemelkedő esztendőt tudhatunk magunk mögött. Szeretném megköszönni az összes olvasónak, aki szavazott ránk. A 2022-es év csodálatos volt a hoki szempontjából, visszaigazolták az elmúlt esztendők döntéseit és a belefektetett energiáit – nyilatkozta lapunknak Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke. – Nehéz lenne egy valamit kiemelni a 2022-e évünkből. Talán a Villach ellen lejátszott ötödik mérkőzést idegenben említeném meg, amikor a végső dudaszó pillanatában tudatosult, hogy a rengeteg munka gyümölcseként sporttörténelmi életünkben először döntőt játszunk majd az ICEHL-ben. Az a pillanat kitörölhetetlen az emlékezetemből. Jó érzés, hogy a kiváló szezonunk a válogatott szereplésén is meglátszódott, jó emlék az is, amikor az első Bajnokok Ligája mérkőzésünkön bedobták a korongot és pontokért harcolhattunk az európai elittel. A jövőben szeretnénk egy stabilan jó eredményekre képes, akár a végső sikert is célba vevő csapattal versenyezni ebben a nemzetközi ligában. Idén történelmi sikert értünk el, hiszen zsinórban harmadszor jutottunk be a rájátszásba. Ez is jó visszaigazolás abból a szempontból is, hogy a tavalyi szezon eredménye nem egy kiugró teljesítmény volt, hanem egy olyan időszak kezdete, amiben képesek leszünk a liga meghatározó csapatai közé tartozni. Ezt úgy, hogy továbbra is magyar fiatalok és válogatott játékosok szerepeltetésével legyünk sikeresek.

Magosi Bálint csupaszív játékával minden évadban a szurkolók egyik kedvence, bármelyik sorban megállta a helyét 2022-ben is.

– A tavalyi évünk kicsit olyan volt, mint mikor Harry Potter felpattant a Roxfort Expressre, és meg sem állt a kastélyig. Nagyon szép utazás volt, ugyanakkor nem szabad leragadni a múltban, idén is még jó néhány feladat vár ránk – mondta Magosi Bálint, a Fehérvár támadója.

– 2023-tól csak azt kívánnám, hogy tegyünk ki mindent a jégre, mint klubnak pedig hogy a fantasztikus szurkolóink továbbra is maradjanak mellettünk. Remélem minden szponzorunk és támogatónk is kitart mellettünk, és segítenek abban, hogy folyamatos építkezzünk és fejlődjünk – fűzte hozzá a jövőt kicsit szem előtt tartva Gál Péter Pál.