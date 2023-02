MÁV Előre SC-Foxconn — Pénzügyőr SE 3-2 (12, -17, 20, - 19, 13)

Székesfehérvár, 123 néző.

Vezette: Szabó Péter, Árpás Krisztina.

MÁV Előre SC-Foxconn: Ambrus, Eke, Szabó V., Pesti, Koci, Doda. Csere: Takács M. (liberó), Boa. Csere: Dávid Zoltán.

Pénzügyőr SE: Magyar B., Kovács Z., Kiss D., Dávid, Tomanóczy, Rása. Csere: Feliciano (liberó), Tordai. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

Nagy meglepetésre az első játszmát rendkívül simán hozták a fehérváriak, majd a folytatás már a címvédő kedve szerint alakult, és aránylag magabiztos játék után egyenlítettek. A harmadik szettben nagy harc volt minden labdákért, valamint minden egyes pontért. A kék-fehérek nem teketóriáztak, a fővárosi csapat tudtára adták, hogy idén másodszor is le szeretnék őket győzni. Ennek megfelelően kiváló játékkal, koncentráltan ebben a játékészben is felülkerekedtek. A negyedik etapban azonban korántsem gondolták úgy a vendégek, hogyha már így alakult az állás (2:1), akkor pont nélkül mennek haza, és minden különösebb gond nélkül nyerték is. Az ötödik, rövidített játszma a végletekig kiélezett küzdelmet hozott, a végjátékban Redjo Koci és Pesti Marcell voltak a nyerőemberek, amely a MÁV Előre sikerével ért véget.

- Végre számított a hazai pálya. Gratulálok a fiúknak! – mondta boldogan Dávid Zoltán a találkozó után.

- Az első és a harmadik játszma érthetetlen volt számomra, azt nem tudom elfogadni. A többivel nem volt gondom. – fogalmazott a Pénzügyőr SE vezetőedzője, Jókay Zoltán.