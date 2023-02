Bár a január finoman szólva sem sikerült túl acélosra a Fehérvárnak, matematikailag még mindig megvan az esély arra, hogy Kevin Constantine együttese egyenes úton bejusson a rájátszásba, azaz az alapszakaszban a legjobb hat között végezzen. Ez azonban finoman szólva sem tűnik egyszerű feladatnak, hiszen hat fordulóval a vége előtt kilenc pontos a hátrány a hőn áhított helyezéshez képest. Hibázási lehetőség már nagyon nincsen, kedden 19.15-től sem veszíthet pontot a Volán, ha a legjobb hatba vágyik. Ebben az idényben eddig három mérkőzésből kettőt a VSV nyert a fehérváriak ellen az osztrák központú ligában.

– Sajnos a január csapatszinten nem sikerült túl jól, nem szereztünk elég pontot. Különösen fájdalmas, hiszen közben elég jó előrelépési lehetőségeink lehettek volna, a többi eredmény is úgy alakult, ahogy szerettük volna, de ezek mellé kellett volna az is, hogy mi is nyerjünk, ami nem történt meg elégszer. A hatodik helyre csökkentek az esélyeink sajnos, de a sanszunk még megvan rá. Ehhez viszont nyernünk kell meccseket, legelőször Villachban. Jól kell védekeznünk kedden is, hiszen a jó jégkorong alapja a stabil védelem. Az egész szezonban problémás volt számunkra, hogy emellé elég gólt is lőjjünk. Remélhetőleg ez összejön majd, bizakodó vagyok, a Villach ellen jó mérkőzéseket játszottunk az idén – nyilatkozta Hári János, a Fehérvár csapatkapitánya.