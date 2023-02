Tíz itt, tíz ott. A dunaújvárosiak és a fővárosi zöld-fehérek egyránt tízből tíz meccset nyertek az idei pontvadászatban, így egyértelműen a két legerősebb magyar csapat ugrott medencébe a Fabó Éva Sportuszodában. Még Mihók Attila, a hazaiak mestere sem tartotta favoritnak alaposan megfiatalított csapatát a bajnokság, vagy éppen, most a Fradi elleni derbi előtt, de úgy tűnik, a DFVE megbirkózott az Egerbe szerződött Szilágyi Dorottya és az immár Fradit erősítő Gurisatti Gréta elvesztésével.

Éppen Gurisatti góljaival lépett meg hamar két góllal az FTC-Telekom, majd Kuna Szonja is rátett egyet, így 0-3-nál félő volt, hogy nagyon megúszik a Fradi. Az első negyed derekán Mucsy Anna kozmetikázta az eredményt kihasználva, hogy még nem ért vissza a kapu elé a kiállítást letöltő fővárosi játékos. Leimeter Dóra nagyon hamar reagált, visszaállítva a háromgólós vendég fórt. Az újvárosiak ugyan többször labdát szereztek, de nem tudtak felhagyni rossz szokásukkal, a kaput nehezen találták. Húsz másodperccel a negyed vége előtt azonban Mahieu előnyből talált be, s ez a gól visszahozta a DFVE reményeit, 2-4.

Fotós: LI / Forrás: Laczkó Iza/DH

Simon-Illés Anna saját labdaszerzését váltotta gólra a második periódus elején (2-5), majd hosszú gólcsendet és nagy küzdelmet követően Garda Krisztina akcióból zárkóztatta feljebb a DFVE csapatát, 3-5.

Ahogy az első két negyedet, a nagyszünet utánit is kihagyott lövéssel és kapott góllal kezdte a Dunaújváros. Tóth Csabai Dóra ezt könyörtelenül torolta meg. Mucsy Anna két kihagyott lövés után is bátran vállalkozott, s Mahieu labdaszerzése után helyezett szépen a hálóba, 4-6. Sőt, 2 perc 34 mp-cel a negyed vége előtt nagyon közel lépett a DFVE a Fradihoz, Dobi Dorina emberelőnyből volt eredményes. Egy fórt használt ki azonban a Fradi is, Dömsödi góljával menekültek a zöld-fehérek (5-7), de az Újváros tapadt ellenfelére, Garda ötméteresből talált be, s így ezt a negyedet a hazaiak nyerték, 6-7.

Fotós: LI / Forrás: Laczkó Iza/DH

A záró játékrész kihagyott FTC-támadással indult, Dobi pedig egyenlített, 7-7. Garda kiállításából Gurisatti szerzett gólt, amira aztán Garda azonnal válaszolt, 8-8. 3:50-nel a vége előtt először vezetett az DFVE: Horváth Brigitta emberelőnyből volt eredményes. Simon-Illés az ellentámadásból egalizált, majd elpuskázott újvárosi támadások után Gurisatti döfött újabb kést nevelőegyüttesébe, 9-10. Ebből már nem állt talpra a DFVE, Farkas Tamara előnyös találattal állította be a 9-11-es végeredményt.