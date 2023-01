Erdély időjárása nem éppen a legszebb arcát mutatta a fehérvári küldöttségnek, hiszen mind a közel tízórás buszút alatt, mind a mérkőzés napján is köd borította be a környéket. A fehérvári fiatalok Csíkszeredában szálnak meg végig, onnan utaznak a két másik helyszínre. Kedd este hiába várt mérkőzés a csapatra, jégre is mentek a játékosok. Edzés után jöhetett a megérdemelt ebéd, majd pihenés, később pedig videóelemzés. A helyi emberek kedvessége egyébként egyedülálló, a szállás környéki séta alkalmával bármit kerestem, bármilyen kérdésem akadt készségesen segített mindenki. Ez igaz volt a Gyergyó munkatársaira is, a csarnokban mindenben segítettek a kollégák.

Ami a találkozót illeti, mindkét oldalon hibákkal kezdődött a játék, aztán a második percben megszerezte a vezetést a hazai alakulat, Fejes maradt a kapu előtt üresen, kicselezte Márkust és a kapuba emelt, 1-0. Lendületbe maradt a Gyergyó, Haaranen megpattant lövését kellett védenie a FEHA19 kapusának. Később Bodó veszélyeztetett, a túloldalon Mingazov távoli lövése okozott először bonyodalmakat Rinne ketrece előtt, aztán Keceli-Mészáros lövése vágódott le veszélyesen. Kiegyenlítettebbé vált a játék, ennek ellenére öt perccel a játékrész vége előtt megszületett a második piros-fehér gól, Vincze mattolta közelről Márkust, 2-0. A hajrában több lehetősége is volt a szépítésre a Fehérvárnak, de csak kapuvasig jutottak a vendégek.

Jalonen távoli bombája nyitotta meg a második húsz percet, majd egy eladott korong után Vincze került nagy helyzetbe, Márkus azonban résen volt. A másik kapunál Farkas próbálkozott fonákkal túljárni Renne eszén, de nem sikerült. Egy dulakodás után négy a négy ellen folytatták a csapatok, Bodó ugrott ki ziccerbe, de Márkus védett. Cizast küldték ki a bírók, így négy a három ellen ment a játék, majd kettős fórban is jöhettek a hazaiak, de ezt kihúzta a Fehérvár. Öt az öt ellen azonban háromra növelte előnyét a Gyergyó, Jalonen oldalról eleresztett kapáslövése talált utat a kapuba, 3-0. A harmad derekán öt a négy ellen aztán sikerült szépíteni, Mingazov bombájával nem tudott mit kezdeni Rinne, majd pár másodperccel később Keceli-Mészáros is betalált, 3-2. Potyogtak a gólok, a Gyergyó Sárpátki révén ismét kettőre növelte az előnyét, az exfehérvári csatár egy kipattanót értékesített, 4-2. A harmad vége nem sikerült jól Anatoli Bogdanov gárdájának, először Bodó, majd Slyvestre volt eredményes, 6-2.

A záró harmad sem kezdődött jól Fejér megyei szempontból, egy szép akciót Orbán zárt le eredményesen, majd újabb fehérvári korongeladás, újabb hazai gól, ezúttal Bodó volt a végrehajtó, 8-2. Szétesett a FEHA19, Haarenen is eredményes volt, 9-2. Később emberelőnyben sikerült szépíteni a vendégeknek, Zohovs mattolta Rennet, 9-3. A folytatásban ugyan a hazaiak még egyszer betaláltak, de azt nem adták meg a játékvezetők, a FEHA19 9-3-as vereséggel indította az erdélyi túráját.

Jegyzőkönyv

Gyergyói Hoki Klub – FEHA19 9-3 (2-0, 4-2, 2-0)

Gyergyószentmiklós, 850 néző. V.:Csata, Rédai, André, Bandi

Gyergyó: Rinne – Haaranen 1 (2), Jalonen 1 (1), Bodó 2 (1), Orban 1, Tranca (1) – Fejes 1 (1), Györfy (1), Sárpátki 1 (2), Sylvestre 1 (2), Vincze 1 (4) – Kozma, Saari, Császár, Sándor-Székely, Szigeti – Bíró, Csiszer, Di Diomete. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

FEHA19: Márkus – Mingazov (1), Rachinskiy (1), Cizas (1), Mokshantsev 1 (1), Zohovs 1 –Dobmayer, Kóger, Ambrus, Fekete (1), Keceli-Mészáros 1 – Reiter, Szabó P., Dobos, Mayer, Farkas L. – Bajkó, Györffy, Alapi, Dézsi, Zezelj. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 16, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 48-29.