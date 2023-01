Október közepén, a harmadik fordulóban, Zalában viaskodtak a felek, az albások hatalmas küzdelemben nyertek, 76-70-re. Egy pillanatra sem engedhettek ki, az első negyedet négy, a másodikat öt ponttal nyerték, azonban a harmadik tíz perc során a hazaiak fordítottak, a vendégek jó hajrájuknak köszönhetően győztek, az utolsó etap során 23 pontot dobtak és csak 14-et kaptak. A hazaiak legjobbja a fehérvári nevelésű hátvéd, Keller Iván volt, 17/12 pontot gyűjtött, Rakicevic 15/6, Ostojic 12, az amerikai Trice 10 pontot tett a közösbe. A vendégeknél DeCosey 16/3, Vojvoda 16, Philmore 11/3 és Ford is 11/3 pontot jegyzett.

A tavalyi, végig küzdelmes szezon után – a kiesés réme az első fordulótól kezdve, végig fenyegette őket - a ZTE ezúttal nagyszerűen teljesít a bajnokságban, ott lohol a 3. helyen tanyázó albások nyomában: a fehérváriak 11 győzelemmel és 4 vereséggel rendelkeznek, a zalaiak 10-szer győztek és 5 alkalommal kaptak ki, a 4. pozícióban várják a hétvégi összecsapást. Legutóbb mindkét gárda győzött, a Fehérvár Oroszlányban nyert 83-66-ra, a ZTE otthon verte a Körmendet, 109-77-re, szintén rendkívül magabiztosan.

A fehérváriak hátvédje, Takács Milán jól játszott legutóbb az OSE Lions otthonában, a kék-fehérek vezetőedzője, Matthias Zollner öt vitte magával a mérkőzést követő sajtótájékoztatóra.

- Miután idei szezonban nincs középszakasz, minden meccs fontos, úgy gondolom, nagyon fontos siker volt számunkra, hiszen az Oroszlány hazai pályán nagyon erős, több top csapatot is el tudtak kapni az idényben. Végig jó ritmusban játszottunk, az első félidő egál volt, a harmadik negyedre jól jöttünk ki, kiváló ritmusban játszottunk. Ennek köszönhetően egyre nagyobb előnyre tettünk szert, a különbséget a meccs végéig megőriztünk. Várom a hasonló folytatást a hétvégi fordulóban is. Az egyik legjobb formában lévő csapat a ZTE, nagyon jól összeálltak a szezon első felében. Fontos lesz, hogy a saját stílusunkban, jó ritmusban tudjunk játszani, illetve az, hogy minél kevesebb támadópattanót engedélyezzünk az ellenfélnek. Szeretnénk a gyorsindításokat pontosan befejezni. Nehéz mérkőzésre számítok.

Ikertestvére, Takács Martin jól ismeri az ellenfelet, lévén a tavalyi tavaszt Egerszegen töltötte kölcsönben, az NB I-es tagságot végül megőrző, zalai együttesben.

- A ZTE az utóbbi meccseket figyelembe véve az egyik legjobb csapat a bajnokságban. Legnagyobb erősségük a gyors játék támadásban, amihez mostanában jó dobóforma is párosul. A tavalyi szezonban négy hónapot töltöttem a zalaiaknál. Ez idő alatt jól szerepeltünk és viszonylag sok játékpercet kaptam a vezetőedzőtől. Quenton DeCoseyval kimondottan jó viszonyt ápoltunk, az ő érkezése is egyértelműen pozitív hatással volt a Zete játékára, sokat tett a bennmaradásért. Örülök, hogy Fehérváron is együtt kosarazunk. A mostani idényben figyelem az eredményeiket, korábbi, fehérvári csapattársammal, az egerszegi születésű Polster Attilával gyakran beszélünk. A mérkőzés több szempontból is fontos lehet. Győzelem esetén közelebb kerülhetünk az első helyhez, illetve meglóghatunk kicsit a mögöttünk helyezkedő ZTE-től. Ehhez saját játékunkat kell minél precízebben játszanunk a pálya mindkét oldalán.