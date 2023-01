A Magyar Labdarúgó Szövetség ettől a szezontól kezdve anyagilag is ösztönzi az élvonalbeli klubokat, hogy a lehető legtöbb U21-es labdarúgónak adjanak játéklehetőséget az OTP Bank Ligában.

A produktivitási rangsorban - azaz a saját nevelésű játékosok profi ligákba történő áramlása alapján - eddig is az élen állt a felcsúti együttes, de most ebben a kimutatásban is a dobogóra került.

Az őszi szezonban Hornyák Zsolt vezetőedző összesen hat magyar állampolgársággal rendelkező U21-es játékost küldött pályára legalább egy mérkőzésen, a legtöbbet a Pakssal holtversenyben. Az összes nekik adott játékpercet illetően pedig a Bp. Honvéd (3042) mögött a második helyen zárt a PAFC.

A 2255 perc legnagyobb hányadát Corbu Marius vállalta magára, aki mind a 16 bajnoki találkozón szóhoz jutott, ráadásul négy gólt és egy gólpasszt is összehozott. Marius 1134 percet töltött a pályán, ezzel második helyen áll az egész NB I-.ben, csak a kisvárdai kapus, Hindrich Ottó előzi meg.

Gruber Zsombor 314 játékpercével a 15. helyen áll.

A MOL Fehérvár ősszel négy magyar U21-es játékost küldött pályára, ezzel a középmezőnyben szerepel ebben az összevetésben, igaz ez mindössze csak 107 játékpercet jelent.

Mindezen statisztikai mutatóban a Ferencváros a sereghajtó, egyetlen U21-es labdarúgót sem küldtek pályára a zöld-fehérek.