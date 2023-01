FTC II. – MOL Fehérvár FC

FTC II: Őri - Lukács, Salvador, Orosz M, Juhász B. – Tóth A., Pintér D., Manner B., Pócsik – Pejti, Jones. Csere: Tóth Z., Kaján, Almássy, Takács Á., Horváth B., Cubra, Godányi, Fenyvesi, N. Mazzonetto, Ladányi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

MOL Fehérvár FC II.: Dala – Gyenti K., Horváth Ákos, Lencsés, Horváth Ádám – Husvéth, Ambach, Horváth B., Balogh M. – Berekali, Babos, Tóth T. V. Csere: Hajdú, Forgó, Urbán, Sabanov, Nádudvari, Molnár Cs., Gulyás, Bumba, Futsek, Cserkúti-Németh, Szombati, Csepregi, Hodzic F. Vezetőedző: Imrik László

Gól: Manner B., Mazzoneto N., Horváth B., ill. Bumba, Csepregi.



A héten Bükfürdőn edzőtáborozó FTC II kezdte jobban a találkozót, a zöld-fehérek 22 éves, amerikai utánpótlás-válogatott támadója, Zyen Jones többször is helyzetbe került, a vezető találatot azonban nem ő, hanem Manner Balázs szerezte meg a 15. percben, aki Mórról került a fővárosi együtteshez, 1-0. A fehérváriaktól Balogh Máté jutott el helyzetig a 20. percben, azonban 16 méteres löketét szépen védte Őri Levente. Néhány perccel később Dala Martin is bemutatott egy nagy bravúrt, Pócsik Botond 14 méteres lövését tornázta ki a léc alól a kapus.

A második félidő elején Nicola Mazzonetto növelte az FTC II. előnyét, majd a 66. percben ígéretes helyről végezhetett el egy szabadrúgást Claudiu Bumba, aki 17 méterről be is talált a zöld-fehérek hálójába, 2-1. Úgy tűnt, hogy az utolsó húsz percben sikerülhet az egyenlítés, de a 85. percben egy kontra végén Horváth Bence is bevette a piros-kékek hálóját. Egy perccel később Molnár Csaba beadásából Csepregi Barnabás szerzett szép gólt, beállítva ezzel a 3-2-es végeredményt.

A MOL Fehérvár FC II. legközelebb szombaton délelőtt 10 órakor a MÁV Előre FC Főnix ellen játszik felkészülési mérkőzést hazai pályán.