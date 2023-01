Összeálltak a csoportok 1 órája

48 csapat részvételével indulhat a műfüves bajnokság

Idén is megrendezésre kerül a Téli Műfüves Bajnokság az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságának szervezésében. A tavaszi szezonra kitűnő felkészülési lehetőséget kínál a torna, amely egyúttal kiváló alkalmat ad arra is, hogy összemérjék erejüket olyan csapatok is egymással, amelyek a normál pontvadászat során eltérő osztályokban játszanak.

A tavalyi megmérettetésen is találkozott a Martonvásár (zöld) és a Vál csapata Fotós: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

A bajnokságban részt vevő csapatokat az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Versenybizottsága csoportokba osztotta be. Minden csoportba négy csapat került besorolásra, ott a csapatok egyszer találkoznak csoportbeli ellenfeleikkel. A csoport végső sorrendjét, a helyezéseket a három forduló mérkőzéseinek eredményei fogják eldönteni A mérkőzések játék ideje 2x40 perc. A csoportmérkőzések játéknapjai: 1. forduló: 2023. 01. 28-29, 2. forduló: 2023. 02. 04-05., 3. forduló: 2023. 02. 11-12.

A helyosztó mérkőzésekre 2023. február 18-19-én kerül majd sor. Csoportbeosztások, helyszínek: Martonvásár „A” csoport: Tóvill Kápolnásnyék, Mány II.-Csabdi, Martonvásár, Vál

Martonvásár „B” csoport: Gyúró, Tóvill Kápolnásnyék U19, Kajászó, Szár

Mór „A” csoport: Csór Truck-Trailer, Mór II., Bakonycsernye, Pátka

Mór „B” csoport: Sárkeresztes, Magyaralmás, Fehérvárcsurgó, Söréd II.-Bodajk

Sárbogárd „A” csoport: Lajoskomárom II., Sárbogárd, Kisláng, Nagykarácsony

Sárbogárd „B” csoport: Enyingi VSE, Káloz, Aba-Sárvíz, Sárszentágota Dunaújváros „A” csoport: Ercsi Kinizsi, Baracs, KK Grain KFT.-Mezőfalva, Adony

Dunaújváros „B” csoport: Rácalmás, Kulcs, Előszállás, Besnyő

Gárdony csoport: Pákozd, Seregélyes, Baracska, Velence SE Iváncsa csoport: Beloiannisz, Tordas, Iváncsa U19, MPF-Ráckeresztúr

Főnix csoport: MÁV Előre FC Főnix, Szabadbattyán, Szabadegyháza-Sárosd II., Sárszentmihály-Masterplast

Maroshegy csoport: Csókakő, Videoton Baráti Kör, Kőszárhegy, Polgárdi





