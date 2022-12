A csapatok bemutatásakor azzal szembesülhettünk, hogy a vendéglátók keretében négy volt fehérvári játékos is terelgeti a labdát. Az Alba saját nevelésű kézise volt annak idején Szabó-Májer Krisztina és Gergely-Zsigmond Vivien, valamint Varjas-Sipeki Flóra, és Hudák Emma is rövidebb ideig erősítette a csapatot.

Pálos-Bognár Barbara, majd Szabó-Májer alig másfél perc elteltével kétgólosra hizlalta a házigazdák előnyét, de aránylag gyorsan ezt ki is egyenlítette a Fehérvár Utasi Linda bombagóljával, és Bruna Zrnic sikeres büntetőjéből. Más kérdés, hogy Pálos-Bognár ezután visszaállította a 6. percben korábbi kétgólos különbséget, 4-2. Kissé tompának tűnt az Alba, ráadásul Vártok Ramóna egymás után védte próbálkozásaikat, így nem volt véletlen, hogy 6-2 után Józsa Krisztián vezetőedzőnek időt kellett kérnie. Katarina Sztosics a 11. percben dobta csapata következő gólját, ám nem tudtak beljebb kerülni, mert Szabó-Májer rögtön kontrázott, 8-3. Azon lehetett gondolkodni, hogy fehérváriak védekezése, vagy a támadójátéka volt-e hatástalanabb, ám mindenesetre a félidő közepéhez érve Zrnic kapufája után továbbra is jelentős, hatgólos differencia volt a csapatok között. Próbálta Józsa Krisztián forgatni csapatát, ebből született a 16. percben Varga Emőke első, és az Alba negyedik gólja. Kétségtelenül Vártokot „naggyá” tették a fehérváriak, aki több mint ötven százalékos hatékonysággal védte kapuját, míg elől sokkal pontosabban játszott a Budaörs. A 20. percre kilenc góllal vezetett már a vendéglátó, Józsa pedig újabb időkérésre kényszerült, 14-5. Sok foganatja ennek nem lett, bár emberelőnyből Tamara Szmbatian csökkentett a hátrányon, mert Hudák is betalált. Az előnyök fehérvári kihasználása szinte maximális volt, de egyenlő létszámban döcögött a csapat szekere, és különösebben ez nem változott a szünetre sem, amely amúgy a lehető legjobbkor jött.

A második játékrészt két góllal nyitotta Zrnic, felzárkózott ötre az AFKC, de nem lehetett a játékukban érezni az átütőerőt, bár a bírók „velünk” voltak, mert két hetes-gyanús esetet is elengedtek. A folytatásban a túloldalon sorra maradtak ki a budaörsi helyzetek, olvadni látszott az előnyük, ám aztán zsinórban betaláltak, és ismét öt góllal vezettek, 21-16. Az Alba védekezése továbbra is döcögött, és a támadásoknál kapkodtak a lányok, többször a blokkba lőttek, vagy a kapusnak adtak sanszot arra, hogy megfogja. Közel öt perces fehérvári gólcsend után Afentaler Sára lőtt nagy gólt a 45. percben, de nem lett kevesebb a hátrány, mert Pálos-Bognár lövését nem tudta hárítani Tea Pijevic. Hudák – aki mindössze négy bajnokin játszott az Albában tavaly – már hat gólnál járt tíz perccel a vége előtt. A lefújásig hátralevő időben sem történtek különösebb változások, a hazaiak őrizték az első félidőben szerzett vezetésüket, az Alba képtelen volt újítani – néhány, tényleg szép gólon kívül.

- A leggyengébb produkciót nyújtottuk idén, nagyon sokat készültünk erre a fontos mérkőzésre, de egyszerűen sem támadásban, sem védekezésben nem tudtuk hozni az elvárható minimum szintet, így nagyon hamar eldőlt a mérkőzés. A második félidőben volt sanszunk visszajönni, de kulcsszituációkban hibáztunk, így nem volt kérdés, ki nyeri a meccset. – értékelt Józsa Krisztián a találkozó után.