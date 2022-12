Nemcsak a sportsikereket idézték fel a Puskás Akadémia Sport- és Konferencia-központjában, azokat is elismerésben részesítették, akik az iskolapadban is maradandót alkottak. A többi között az akadémia elnöke, Mészáros Lőrinc köszöntötte az év tanulóit, akik a következők: Dusinszki Szabolcs, Gazdag Merse, Juhász Emese, Mohácsi Dávid, Orosz János, Peszlen Dóra, Somogyi Ádám, Szabó Emese, Szűcs Flóra, Varga Zsombor és Vida Botond. Vajda Roland az akadémia legkiválóbb tanulója lett. A legjobb edző címet az NB I.-es női csapat mestere, Halászi Kinga vehette át. Az év kapusa Lehoczki Bendegúz, az év akadémistája Bakti Balázs lett, az idén megválasztották az év saját nevelésű NB I.-es játékosát is – ezt az elismerést Corbu Marius vehette át. Az egykori akadémista, Sallai Roland által alapított különdíjat Dusinszki Szabolcs érdemelte ki. Idén először adták át a felejthetetlen, kollégiu­mi igazgatóhelyettes nevét viselő Hegyi Márk-díjat, erre példamutató magatartásáért Barkóczi Bendegúzt találták érdemesnek.

Köszöntötték a 2021/22-es szezon legjobb játékosait, ők: Nagy Zsolt (NB I.), Kocsis Dominik (NB III.), Major Marcell (U19), Kern Martin (U17), Ásványi Domonkos (U16), Mondovics Kevin (U15), Varga Zsombor (U14), Mayer Zsófia (női NB I.), Helmeczi Petra (leány U19), Sinka Napsugár (leány U17) és Priskin Natasa (leány U15).