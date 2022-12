A Vidinél az ősz finoman szólva sem alakult jól, a csapat tizenhat mérkőzés alatt mindössze öt győzelmet számlál, e mellett négy döntetlent és hét vereséget könyvelhetett el. Bár nyáron még mindig szépnek és jónak tűnt, hiszen még Michael Boris irányításával az EKL playoffig jutottak a piros-kékek, ott is a visszavágó előtt reális esélye volt a gárdának továbbjutni, játékban is abszolút jól nézett ki a társaság. Aztán ahogy múltak a hetek egyre rosszabb lett a helyzet, az együttes közel került ismét a kieső zónához. A helyzet odáig fajult, hogy Boris és a szakma stáb mellett Sallói István sportigazgató is távozott a klubtól. Utóbbi pozícióra Juhász Roland lett a befutó, a szakmai munkáért pedig a Huszti Szabolcs-Toldi Gábor páros felelt. Utóbbi két edző megbízatása az őszi idény végéig szólt, egyelőre hivatalos bejelentés még nem érkezett a jövőjükről.

A duó maradására egy jel lehet, hogy a Mol Fehérvár bejelentette, hogy új erőnléti edző érkezik Százas Ádám személyében, aki a Debrecentől érkezik, Husztiék pedig a hajdúságiaknál dolgoztak már együtt a szakemberrel. A Vidi korábbi erőnléti edzője, a 2019-ben Magyar Kupa-győzelmet ünneplő Tóth Zsolt távozott Fehérvárról.

A csapat pihenője is véget ért már, hétfőn egyéni felmérésekkel elkezdődött a munka. Igazolásokról hivatalos információ egyelőre nincs, sajtóhírek szerint Bohdan Lednev távozhat a Viditől. A 24 éves középpályás kölcsönszerződése december 31-én lejár, könnyen lehet, hogy a Fehérvár nem kíván élni opciós vételi jogával, így a játékos visszakerülhet a Dinamo Kijevhez.