Az első nap krónikájához tartozik, hogy lapzártánk után fejeződött be a +38 Öregfiúk Kiss Lajos Emléktorna, melyen nagy meglepetésre a fővárosi FC Multimol együttese hódította el az elsőséget az Enyingi Öregfiúk előtt, míg ezúttal a bronzérmmel kellett megelégednie a tavalyi győztes Sárépszer Kft. csapatának.

Aki belépett a VOK-ba hirtelenjében nem tudta eldönteni, hogy a „centerpálya” felé vegye az irány, vagy legyökerezzen a ketrecfoci pálya mellett, ahol apró gyerekek kergették a labdát nagy igyekezettel. A látottak alapján megnyugodhattunk, készül az utánpótlás, néhány év múlva már ezeket a srácokat láthatjuk majd a csarnok parkettjén.

A Profi Kupa 16 csapattal vette kezdetét, és a korábbi évekhez hasonlóan nagy számban voltak visszatérő gárdák. A Bádogos-Plár Kft. legénységében a megye labdarúgásból jól ismert játékosokkal – többek között: Klémán Máté, Klémán Péter, Barsch Gábor, Gál Dániel, Horváth Zsolt, Rehák Viktor, Reveland Zoltán - a soraiban hozta a kötelezőt és jutott tovább a Masterplast csoportból a Bauart 2002-t megelőzve az első helyen. A Roneko csoportot veretlenül nyerte az Alba Ligából jól ismert Mástészta csapata a több NB-s játékost – Zelizi Patrik, Gosztonyi András, Baracskai Roland, Paudits Patrik, Balogh László, Végvári Ádám – felvonultató Sárépszer Kft. előtt.

A Citroen-Fábián csoportban sokan érdeklődéssel várták a Villanegra-MezSport alakulatának szereplését, hiszen ők is csupa olyan focistát neveztek, akik jó barátságban vannak a labdával. Elég csak Varga Ádám, Béres Zoltán, Spandler Csaba, Ominger Gergő, Magasföldi József, Bozai Bence, vagy éppen a világutazó, 42-szeres válogatott Vadócz Krisztián nevét említeni, aki szinte már az összes földrészen futballozott. A gárda nem bízott semmit a véletlenre, nagy különbséggel verte az első két ellenfelét, és jutott tovább.

A Peugeot-Fábián csoportban ott találtuk a tavalyi finalista Lázár Lovaspark csapatát, melyben Dvéri Zsolt, Tajti Bence, Bánfalvi Balázs, Vallejos Dominique is helyet kapott. Ők az első meccsen egygólos győzelmet arattak a TÁMÉP ellen, míg a délvidéki Csantavérnek egy nyolcast hintettek, így ők is tovább léptek

A csoportok küzdelmei lapzártánk után fejeződtek be, a záró napon a Profi Kupa a nyolcaddöntőkkel folytatódik, sor kerül a Női Kupára, valamint 18:30-tól az RBD Ultras és a Mol Fehérvár FC szakmai stábja között gálameccsre.