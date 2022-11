A toronymagasan rekordbajnok, itthon utoljára három évtizede egyeduralkodó fővárosiak az utóbbi években nem találták a ritmust, aztán erőre kaptak, a nyáron jutottak fel a legmagasabb osztályba. Az idei bajnokságban öt vereség mellett egy győzelmet számlálnak, idegenben verték az Oroszlány együttesét, a harmadik fordulóban, a tabella 13. helyén várták a hétvégi randevút. Az Alba lényegesen jobb pozícióban, a Szolnok és a Falco mögött helyezkedik, 4 sikerrel és 2 kudarccal. A házigazdák egyértelműen győzelemre készültek ezúttal is. A kezdés előtt egyperces néma gyászszünettel adóztak a tragikus hirtelenséggel elhunyt kosaras, Awogbemi Sodiq emlékének. Az első kosarat a fél évtizede, egy szezonon át Fehérváron szereplő center, Peringer Balázs szerezte, erre Philmore gyorsan válaszolt, szintén közelről. Lendületben maradtak a budapestiek, ismét ők vezettek, igaz, nem sokáig, Philmore távolról is beköszönt. Később DeCosey is kétszer betalált, valamint nem rontott Philmore sem, 11-6-ra elléptek a hazaiak. Pongó helyett Vojvoda érkezett a padról, Somogyi irányított, Vojvoda hátvédként szerepelt, a vendégek Peringer és MIjovic révén igyekeztek tapadni a házigazdákra, egy pontra zárkóztak. A térdsérülése miatt a szeptemberi Ebről lemaradó erőcsatár, Szabó Zsolt is pályára lépett, Ford és DeCosey ziccere után a vendégek időt kértek az első negyed felénél, 15-10. A padról visszatérő Pongó jóvoltából tovább növelte előnyét a házigazda, DeCosey is eredményes volt középtávolról, a sarokból eleresztett triplája viszont leperdült a gyűrűről. Érkezett két fiatal, Takács Milán és Góbi Marcell, Vojvoda látványos zsákolás nyomán szerezte első pontjait, tíz perc után 27-19-re álltak a felek.

Philmore nem rontott, Takács büntetőit bedobta, a túloldalon csak Peringer köszönt be, Ford kosara nyomán tízre nőtt a különbség, a folytatásban még inkább meglódult a Fehérvár (38-25), Tanoh Dez pontjaival igyekezett tartani a lépést a Honvéd, de tízen belülre érkezniük nem sikerült. Vojvoda sem tétlenkedett, DeCosey sarokból dobott hármasa utána a piros-fehérek trénere, Baksa Szabolcs időt kért, 43-29. Pongó a saját palánkjánál szedett lepattanót, majd dobott a túloldalon hármast, aztán Szabó is beköszönt, közel húszra nőtt a differencia a felek között. Sőt, túl is jutott a határon a vendéglátó, DeCosey kosarával, erre Mijovic válaszolt, félidőben 50-29 állt a táblán.

Felváltva estek kosarak, aztán Decoy triplájával és Philmore büntetőivel távolodott az Alba, a túloldalon Mijovic ügyeskedett, Vojvoda zsákolt, majd gólpasszt adott Fordnak, aki kintről talált be, 62-35. Békésen csordogált a meccs, Tahon Dez hármast dobott, Philmore ziccert, a vendégek 66-42-nél időt kértek. Takács Milán nem hibázta el büntetőit, aztán hintett egy trojkát is, a honvédosok tisztes távolból figyelték a történéseket, pontatlanul dobtak, aztán Demeter megrázta magát, fél óra elteltével 73-46 virított az eredményjelzőn. Takács hármasára Takács Kristóf felelt, szintén kintről, erre Ford reagált azonnal, 81-49-nél időt kértek a fővárosiak, a zárás előtt nyolc perccel. Tovább nyílt az olló, majd kicsit közelítettek a honvédosok, Balsay és Takács Milán kosara után Baksa időt kért. Mindössze egyetlen kérdés maradt a végjátékra, a Fehérvár eléri a száz pontot, vagy sem. Visszatért Góbi és Takács Martin, később Osztoics is parkettre lépett, az utolsó két percben kizárólag fiatalok pattogtattak hazai oldalon, a vendégeknél is a jövő reménységei jutottak szóhoz. Az Alba nem érte el a százat, de magabiztosan nyert, 96-60-ra.

JEGYZŐKÖNYV

Arconic-Alba Fehérvár - Budapesti Honvéd SE 96-60 (27-21, 23-10, 23-15, 23-14)

NB I-es bajnokság, 7. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1200 néző, játékvezetők: Kapitány Gellért, Tóth Cecília, Farkas Gábor (Bognár Tibor)

Fehérvár: Pongó Marcell 8/6, Somogyi 5, DeCosey 16/6, Ford 14/6, Philmore 21/6, csere: Vojvoda 12, Szabó 4, Takács Milán 10/6, Osztoics 2, Takács Martin 2, Balsay 2, Góbi -. Vezetőedző: Matthias Zollner

Honvéd: Simon 9/3, Tanoh Dez 13/3, Mijovics 10, Demeter 12/3, Peringer 9, csere: Hajdú 5/3, Takács D. -, Kopácsi 2, Vámos 2. Vezetőedző: Baksa Szabolcs