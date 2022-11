– Az elmúlt három hétben nem tudtunk teljes kerettel edzeni a válogatottban szereplő három játékosunk távolléte miatt, sőt, az U19-es nemzeti együttesbe is adtunk kosárlabdázót, Osztoics Milán révén. Az, hogy többször is akadt olyan tréning, amikor alig néhányan gyakorolhattunk, visszaköszönt az első félidőben. Az első negyedben bár vezettünk, nem játszottunk jól, aztán a félidő végére egyre jobb lett a teljesítményünk. A nagyszünetben rendeztük a sorokat, örülök annak, hogy utána már jól játszottunk, a második félidőben kimondottan biztatóan. Remélem, így folytatjuk, lépésről lépésre kell haladnunk. Nehéz időszak, feszített tempó vár ránk a folytatásban, ugyanis három hét alatt hét mérkőzést kell lejátszanunk – közölte az Alba vezetőedzője, Matthias Zollner:

Baksa Szabolcs, a fővárosiak fiatal szakvezetője szerint a házigazdák a játék minden elemében felülmúlták együttesét.

– Nagyon jól játszott az Alba. Tudtuk, hogy mire számíthatunk ellenük, elemeztük az eddigi meccseiket, próbáltunk felkészülni arra, hogy rettentően erősek fizikailag támadásban és védekezésben is, de továbbra is azt kell mondanom, hogy ennek a csapatnak meg kell szoknia ezt a minőséget. Most a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mi a különbség a másodosztály, illetve az első osztály között. Minden mutatóban fölénk nőtt ellenfelünk, a játék minőségében és fizikálisan is. Sok fiatal volt a pályán nálunk is, komoly játékperceket töltöttek a parketten, számukra fontos, hogy ilyen komplett csapatok, jó játékosok ellen bizonyíthassanak, ebből tudnak fejlődni, előrelépni. A folytatásban is erre törekszünk, hogy teret adjunk a tehetségeinknek Küzdöttünk, megpróbáltunk magunkból kihozni a maximumot, ez ma sajnos ennyire volt elég. A nagyarányú vereség nem töri meg a lendületünket, a következő meccsen próbálunk jobban játszani, az Albának pedig sok sikert kívánok a folytatásban.

Simon Kristóf, a budapestiek irányítóként és hátvédként is bevethető játékosa 9/3 ponttal jelentkezett az összecsapáson.

- Az Alba az első perctől megvalósította a terveit, nem adtak nekünk esélyt támadásban és védekezésben sem. Nagyon jól, kollektívan játszottak, szerintem ez volt a legfizikálisabb meccsünk a szezonban. Akadtak feleslegesen eladott labdáink, továbbá kevés gólpasszunk volt, míg a hazaiaknak rengeteg, több mint harminc. Mutatja a Fehérvár erejét, hogy az utolsó öt percben is nyomást helyezett ránk, tanulságos mérkőzés volt, tudjuk, hol tartunk és hova kell eljutnunk. Tisztában vagyunk azzal, mi szükséges ahhoz, hogy felvegyük a versenyt az élcsapatokkal. Dolgozunk tovább, nekünk minden meccs nagyon fontos.

Isaiah Philmore, a fehérváriak légiósa volt a meccs legjobbja, 21/6 ponttal jelentkezett.

- Jól játszottunk, a meccs elejétől csapatként funkcionáltunk. Megvolt a kellő agresszivitás, fókuszáltak kosárlabdáztunk támadásban és védekezésben is. A második félidőben sem csökkent a sebességünk, tartottuk a ritmust, látványos kosarakat szereztünk. A következő meccseken is ilyen hozzáállással kell pályára lépnünk, legalább így, vagy még jobban kell teljesítenünk. Várom az újabb győzelmeket.