Sűrű a menetrend a válogatott szünet után, a FEHA19 felnőtt csapata is szinte kétnaponta bajnokit, vagy kupamérkőzést vív. A keddi kupagyőzelem egy picivel több idejük maradt a fiataloknak egyet szusszanni, pénteken a tabellán a harmadik helyet elfoglaló DVTK érkezik a Raktár utcába.

„Ilyen terhelés mellett nem lehet azt mondani, hogy mentálisan száz százalékosak lennénk, ebből kell dolgoznunk és próbáljuk kihozni magunkból a maximumot. A DVTK ellen is jól kell játszanunk, ha ez megvalósul, akkor a pontok is majd jönnek magától. Együtt kell dolgoznunk, segítenünk kell egymásnak, egyszerűn kell hokiznunk. Ők is agresszíven letámadnak, ki kell használnunk a helyzeteinket, ez a legfontosabb” – mondta az elmúlt mérkőzéseken kiváló formát Fekete Alex.

A két csapat ebben a szezonban már találkozott egymással, a szeptemberi bajnokin a miskolciak hazai pályán magabiztosan nyertek 6-1-re. A FEHA19 azóta nagy utat járt be, az elmúlt találkozókon egyre formát mutatnak a fiatalok.

„Remélem, hogy sikerült olyan jól teljesítenünk, mint tettük azt legutóbb a kupameccsen. Hatékonyak voltunk, elég jól védekeztünk, szóval ezt kellene folytatnunk. Remélem, hogy jobb eredményt érünk el, mint a szezon első összecsapásán a DVTK ellen. Jó hír, hogy néhány játékos visszatérhet sérülése után, ez egy kis segítség lehet a folytatásban. Közben Németh és Zezelj játszottak a hétközi kupameccsen és nagyon jól teljesítettek. Tehát az idősebb játékosok nem dőlhetnek hátra azt várva, hogy valami jó dolog történik majd. Remek utánpótlás érkezik az akadémiáról, a srácok és U18-as és az U21-es csapatban keményen dolgoznak. Könnyen lehet, hogy a közeljövőben jön egy fiatal, aki helyet követel majd magának a felnőttek között. Izgatottan várom, hogy ezek a srácok hogyan teljesítenek majd a következő mérkőzéseken” – nyilatkozta Anatoli Bogdanov.